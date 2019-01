Blizu, da bi pripravili prvovrstni šok: Škoda toliko truda za nič

Ni veliko manjkalo in v četrtfinalu pokala Spar bi doživeli senzacijo. Rogaška je bila na pragu, da izloči favorizirano Petrol Olimpijo, ki se je skozi šivankino uho uvrstila na zaključni turnir. Gostje so z zmago z 81:79 sredi Stožic skoraj izničili zaostanek treh točk s prve tekme.

Prvo četrtfinalno tekmo je Petrol Olimpija na gostovanju dobila s 95:92. Po prvem polčasu povratne tekme je bilo vse v rokah Ljubljančanov, ki so vodili z 48:30. Nato je sledil padec, košarkarji Rogaške pa so postajali vse bolj vroči.

Tako vroči, da so v zadnji četrtini sprva povedli pri 73:71, kar je bilo nasploh prvo vodstvo gostov. Slabi dve minuti pred koncem so se domačim že pošteno tresle hlače, potem ko so Slatinčani vodili že s +6 (81:75). Priložnost, da napravijo senzacijo, so imeli 40 sekund pred koncem tekme, a se je Siniši Biliću pri 81:77 zatresla roka. Zgrešil je oba prosta meta. Zato pa je bil na drugi strani natančen Miha Lapornik in zadel oba za končnih 79:81 ter tesno napredovanje zeleno-belih.

Trener Rogaške Damjan Novaković je bil razumljivo potrt, saj so bili njegovi igralci tik pred tem, da izločijo favorizirano Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar

"V zadnji minuti je bilo 5, 6 možnosti, da bi mi napredovali. Morda je bila ena neverjetna za Olimpijo in ravno ta se je zgodila. Zgrešili smo dva prosta meta, dva meta z razdalje. Škoda toliko truda za nič. A je šport takšen, zlasti za nas v tej sezoni. V drugi ligi ABA smo bili že štirikrat prekratki le za eno točko. Upam, da se bo sreča obrnila tudi na našo stran," je bil po tekmi razumljivo potrt trener Rogaške Damjan Novaković.

Domači trener Saša Nikitović si je po napredovanju vidno oddahnil: "Lažje se diha, razumljivo. Začrtali smo si, da dobimo nedeljsko tekmo z Mego v ligi ABA in da napredujemo v pokalu. In to nam je uspelo."

Nato se je dotaknil še tekme: "To so napori, ki jih prinašajo številne tekme. V sedmih dneh smo jih odigrali pet. Včeraj nam je nasproti stala atletska ekipa Mege. Proti Rogaški smo v prvem polčasu igrali na svežino. Ko se je pojavila utrjenost, je bil konec. Roke so postale kratke, nihče ni šel v prodor. Jaz enostavno ne morem. Ponavljam, pet tekem smo imeli v sedmih dneh, in to tri gostovanja. Čestitam jim. Pred prvo tekmo sem jim rekel, da se dvoboj z Rogaško igra 80 minut. Na zadnji minuti odmora sem jim rekel, da ne izgubljamo za pet, ampak za dve. Potrebujemo le dve točki. Dobili smo to serijo za eno točko."

"Tokrat se nam je vrnilo, kar smo izgubljali v ligi ABA"

Tokrat so imeli košarkarji Olimpije v zaključku srečo, ki jim je zmanjkala v nekaterih tekmah lige ABA, poudarja trener Saša Nikitović. Foto: Vid Ponikvar V drugem polčasu tako rekoč nismo videli na delu Mirze Begića, a z razlogom, pravi Nikitović, pa čeprav je v prvem polčasu dosegel osem točk in je gostom povzročal težave: "Takšna je bila tekma. Fantje so napadali iz kreacij 1 na 1. Morali smo uporabiti hitrejše igralce. Niso imeli česa izgubiti. Kdo bo pri +18 mislil, da se bodo vrnili. A so se. Čestitam jim, odigrali so moško. Na koncu niso realizirali, kar so želeli. Mislim, da smo si zaslužili to zmago, glede na to, da smo toliko tekem v ligi ABA izgubili v končnici. Tokrat se nam je to vrnilo."

Na delu nismo videli niti Jana Špana, ki je imel, vsaj tako je bilo videti, tudi kratek stik s trenerjem, vendar to ni bil razlog, da je igral le pet minut: "Med igralci in trenerji so vedno trenja. Pogovarjamo se. Gremo v podrobnosti. Sicer pa si je poškodoval gleženj in zato ni igral v nadaljevanju, kar nam je zmanjšalo rotacijo."

Ob Olimpiji so si v ponedeljek napredovanje v polfinale pokala Spar zagotovili še Hopsi in Helios Suns, ki so na povratni tekmi nadoknadili ogromen zaostanek proti Šentjurju in presenetili košarkarsko javnost - prvo tekmo so izgubili za 24 točk, doma pa zmagali s kar +31 (96:65). V torek pričakujemo le še formalnost Sixt Primorske, ki je na prvi tekmi pred domačimi navijači s kar 83:55 premagala Krko, in znani bodo vsi štirje polfinalisti slovenskega pokalnega tekmovanja.