Sixt Primorska zadnji polfinalist, Olimpija se je igrala z ognjem

Košarkarji Sixta Primorske so zadnji polfinalisti pokala Spar za sezono 2018/19, potem ko so danes na povratni četrtfinalni tekmi v gosteh premagali Krko s 75:62 (20:14, 42:29, 64:40). Koprčani so dobili tudi prvo tekmo s 83:55. Že v ponedeljek so si napredovanje priigrali Petrol Olimpija, Šentjur in Hopsi Polzela.

Na današnji tekmi so imeli gostje precej lahko nalogo, saj je bila pred Krko misija nemogoče, nadoknaditi bi namreč morala -28 s prve tekme. Tudi druga se je razpletla z zmago primorske ekipe, ki tokrat sicer ni slavila tako premočno, vseeno pa je bila razlika na koncu več kot deset točk.

Pri Krki je bil najbolj razpoložen Žiga Fifolt, tudi edini z dvomestnim številom točk (17), do dvojnega dvojčka mu je zmanjkal en skok. Na strani zmagovalcev pa je največ točk, 15, dosegel Lance Harris, eno manj Ivan Marinković, 13 pa Corin Henry.

Fotoutrinki s tekme v Stožicah (foto: Vid Ponikvar):

Brez senzacije, a je bilo blizu

Najbolj tesno je bilo sicer v ponedeljek v Ljubljani; igralci Petrola Olimpije so izgubili z Rogaško z 79:81, vendar so se uvrstili v polfinale po zmagi na prvi tekmi s tremi točkami razlike. Še ob polčasu so domači vodili z 18 točkami naskoka, a so gostje zaigrali veliko bolje v drugem delu in se pred zadnjo četrtino gostiteljem približali le na dve točki zaostanka ter do konca pretili, da bodo predčasno iz pokala izločili Olimpijo; nazadnje pa je Rashun Jarrel Davis za goste zgrešil zadnji met in napredovanje omogočil domačim.

V polfinale so se po dveh visokih zmagah nad drugoligašem Plamo Pur uvrstili tudi Hopsi s Polzele, ki so na drugi tekmi doma zmagali z 90:62.

Šentjur je tekmo začel kar s 24 točkami prednosti. Helios Suns pa so se vračali, dobili prvo četrtino z osmimi, drugo s petimi, četrto pa s štirimi točkami prednosti. Skupna razlika je tako padla na sedem točk, a popolnega preobrata ni bilo, 21 točk prednosti, ki so jih imeli domači, pa je bilo na koncu vendarle premalo, tako da so se v polfinale uvrstili košarkarji Šentjurja.