Medtem ko se je ponedeljek za Slovenijo že močno prevesil v drugo polovico popoldneva, pa se je dan šele dodobra začel za malce manj kot devet tisoč kilometrov oddaljeni Dallas. Zato tudi ne čudi, da nas je ameriški novinar Grant Afseth ob našem klicu ob začetku delovnega tedna pozdravil z "dobro jutro". Novinar Dallas Mavericks, ki za DallasBasketball.com kot senca sledi dogajanju v moštvu Mavsov, ob tem pa pokriva dogajanje v ligi NBA tudi za NBA Analysis Network, je nestrpno vstopil v teden, ki bo vrhunec doživel v noči na petek, ko bodo Mavs ob 2.30 po slovenskem času odprli finale lige NBA ter vstopili v boj za tretji šampionski prstan v zgodovini franšize. V prvi bojni vrsti pa bo zagotovo Luka Dončić, ki bo poskušal uresničiti otroške sanje.

"Luka je definicija posebnosti," poudarja Afseth, ki je odraščal v Dallasu in Indiani, v preteklosti pa je pred Mavericks pokrival tudi dogajanje v ekipi Pacersov, dogajanje v ligi NBA pa je pokrival tudi za Kokomo Tribune. Še kot mladi navijač Mavericksov je od blizu spremljal tudi dogajanje leta 2011, ko je ekipa zadnjič osvojila šampionski prstan. Tega se Afseth in navijači v Dallasu nadejajo tudi letos. V pogovoru za Sportal je podrobno spregovoril o dogajanju čez lužo, razsežnostih igre Luke Dončića, viralnem posnetku, ki mu ga je uspelo ujeti po zadnji tekmi z Minnesoto, pa finalnem dejanju lige NBA in Boston Celtics.

Afseth na lanskem svetovnem prvenstvu v pogovoru s Sekulićem. Foto: osebni arhiv Grant, lahko bi rekli, da večina košarkarskih navdušencev v Sloveniji zadnji mesec dni zaradi Dallasa in Luke Dončića občutno trpi za pomanjkanjem spanca. Večina Slovencev je Maverickse vzela za svoje, evforija pa je iz tekme v tekmo večja. Kakšno je stanje v Dallasu?

Lepo je slišati, da ima Dallas, seveda na račun Luke, toliko podpornikov tudi v Sloveniji. Tudi pri nas so ljudje trenutno navdušeni. Sploh po izpadu Dallas Stars v konferenčnem finalu lige NHL, ki so imeli lepe možnosti za uspeh v ligi NHL, a jim ni uspelo, zdaj pa navijači vse stavijo na Maverickse. V zadnjih mesecih, ko jih takole spremljam od blizu, je res videti, kako dihajo kot eno.

Ljudje verjamejo, da lahko Dončić in Irving ekipo popeljeta do šampionskega prstana. Naravnost noro je videti, kakšne stvari in številke uspevajo Luki Dončiću. Sam sem še posebej navdušen nad njegovimi predstavami na tekmah v gosteh. Tudi ko se pogovarjam z ljudmi tukaj, je to prva stvar, ki jo omenijo – da je neverjetno, kako lahko en košarkar tako dobro igra v okolju, kjer ga tako izžvižgajo. Mnogi si želijo, da bi ves čas igral tako tudi v American Airlines Centru (smeh, op. p.). Sam se na vseh gostovanjih vedno nasmejem njegovim interakcijam z nasprotnimi navijači, kako tekmovalen je in kako uživa v tem, ko ljudem dokazuje svoj prav.

Ste že kdaj videli košarkarja, ki bi se tako napajal s "sovražnostjo" navijačev nasprotne ekipe?

Ne. To je res nekaj posebnega. Luka je definicija posebnosti.

Luko Dončića v noči na petek čaka začetek finalne serije z Bostonom. Foto: Guliverimage

Poseben pa je bil tudi trenutek, ki ga je ravno vam uspelo ujeti po zadnji tekmi konferenčnega finala, ko si je Luka v družbi očeta Saše odprl pivo, pa mu ga je hitro zaplenil podpredsednik Dallas Mavericks Michael Finley. Vaš videoposnetek je hitro postal uspešnica na družbenih omrežjih.

(Smeh, op. p.) Sam sicer še nisem bil del lige NBA, ko se je v garderobi kadilo in pilo, tako da je bil to trenutek za vrnitev v zgodovino. Takoj po tekmi, ko so oziroma smo odšli z igrišča, sem Luko slišal, kako je vprašal: kje je moje pivo. Ko sem ga videl naslednjič, mu je Finley vzel pivo (smeh, op. p.). Najprej tega sploh nisem videl, šele nato na posnetku. Bolj sem bil osredotočen na to, da Luka res uživa v trenutkih z očetom, sploh po tem, ko je imel Saša toliko težav s prihodom iz Minnesote v Dallas, ko se je moralo letalo vrniti nazaj in so prišli sedem ur kasneje od načrtovanega. Luka je bil res vesel, da je očetu uspelo in da je bil priča temu posebnemu trenutku. Šele potem, ko sem objavil posnetek, sem sicer videl, kaj sem v resnici posnel in da je v glavni vlogi pivo (smeh, op. p.).

Luka Doncic and his father, Sasa, after the Dallas Mavericks clinched a spot in the NBA Finals. pic.twitter.com/fbqhft2G6B — Grant Afseth (@GrantAfseth) May 31, 2024

Ste imeli priložnost govoriti tudi z njegovim očetom?

Tokrat ne, ker je v ZDA prišel šele za to zadnjo tekmo z Minnesoto. Sva pa večkrat govorila tudi v preteklosti, tudi lani na svetovnem prvenstvu na Japonskem in Filipinih. Tudi to je bila odlična izkušnja, opravil sem tudi pogovor s slovenskim selektorjem Sekulićem, ki mi je dal dodaten vpogled v delo in igre Luke. Res je izjemno videti, kakšno pot je Luka prehodil vse do tega prvenstva pa potem do sezone in zdaj do finala.

Luko Dončića ste tako pobliže spremljali tudi v dresu slovenske izbrane vrste. Sta Luka v reprezentanci in Luka v ligi NBA dve različni osebi?

Mislim, da sta si obe različici zelo podobni z nekaj adaptacijami, ki jih seveda mora sprejeti glede na nekatere razlike v igri in pravilih. Njegovo dojemanje in branje igre pa sta izjemni na obeh terenih. Sam sem bil presenečen predvsem nad fizičnostjo in agresivnostjo na tekmah reprezentance in vsega, kar mora Luka prestati na igrišču. Vidi se, da mu igranje v reprezentančnem dresu res predstavlja veliko čast in strast, sam sem to res začutil in je ena od stvari, ki so mi pri njem res fascinantne.

Foto: Reuters

Čeprav je bil že ob prihodu v ligo NBA izdelan igralec, pa je Luka v zadnjih letih, sploh pa v zadnjem obdobju res napredoval, predvsem v igri v obrambi in tudi v vlogi vodje na igrišču. Kako sami vidite njegov napredek?

Kar zadeva njegove vodstvene sposobnosti, mislim, da je tu storil velik preskok že v trenutku, ko je lani poleti postal kapetan slovenske reprezentance. S tem je pridobil res veliko izkušenj. Ob tem mislim, da mu, tako kot je že sam večkrat dejal, ogromno pomaga tudi Kyrie Irving. Mislim, da je Kyrie dodobra izzval vse v Dallasu, da res dajo še tisti atom več, sploh po vsem, kar se je dogajalo lansko sezono. Tudi Kyrie se je v času pred začetkom te sezone močno spremenil in prilagodil novemu okolju v smislu gradnje kemije ekipe, ob tem pa so vsi prilagodili tudi svojo igro na način, da ta prispeva največ k uspehu ekipe. Luka je ob tem storil velik napredek v igri v obrambi, ob tem pa je okoli sebe dobil pravo mero igralcev s hitrostjo in atletskimi predispozicijami, ki znajo unovčiti njegove neverjetne podaje in poteze. Luka počne stvari, ki jih mora, da je ekipa uspešna.

Spomnim se, da sem decembra govoril z Vlatkom Čančarjem, ki mi je takrat povedal, da Luka in ekipa počnejo vse, da bo njegova pripravljenost res na najvišji ravni. Tudi zato so v ekipo pripeljali njegovega fizioterapevta iz Real Madrida, pa tudi kondicijskega trenerja iz slovenske reprezentance Anžeta Mačka. Zagotovo je tudi to pripomoglo k njegovim izjemnim predstavam. Tudi njegove težave z levo mečno mišico, ki so mu lani predstavljale ogromno težav tudi med svetovnim prvenstvom, so na račun tega izzvenele.

Kako bi slovenski javnosti orisali, kako velika zvezda je Luka Dončić v ligi NBA in ZDA?

Zagotovo je trenutno eden najbolj priljubljenih športnikov na svetu, ne le v ZDA. V Dallasu vemo, da je zvezdnik številka ena. Sam pa sem še najbolj navdušen nad njegovo prepoznavnostjo drugje po svetu. Ko smo bili pred začetkom sezone na turnirju v Abu Dabiju, so mi tam večkrat dejali, da je Luka največja športna zvezda na srednjem vzhodu. Prodajalec iz uradne trgovine izdelkov lige NBA mi je tam dejal, da prodajo daleč največ njegovih dresov, tudi več od LeBrona Jamesa in Stephena Curryja. Zelo podobno izkušnjo sem imel tudi v Manili in na Japonskem. Luka je res poseben, stvari počne na nevsakdanji način, ima neverjeten vpliv na parketu, ob tem pa je najbolj impresivno, da se vidno zabava in uživa.

Dončić ima status zvezdnika po vsem svetu. Foto: Guliverimage

Omenili ste že, da je Luka "nevsakdanji" košarkar. Verjetno ga to, da ni najhitrejši, da ne skoči najvišje, a kljub temu dosega takšne predstave, dela še toliko bolj posebnega, kajne? Podobno kot Nikola Jokić.

Res je noro. Sam sem najbolj navdušen nad njegovimi asistencami. Spomnim se tekme v Oklahoma Cityju, ko sem dokončeval pisanje poročila tekme, pa sem pogledal gor in videl, kako je zalučal žogo čez celotno igrišče do Derricka Jonesa jr. Sam sem sedel pri vrhu dvorane in sem videl žogo, kako leti v res norem lobu, pa je pristala točno v rokah Derricka. Res se vprašaš, kako je to sploh mogoče.

Ob tem pa še neverjetno zadeva, ob tisti zadnji trojki čez Goberta v Minnesoti je vsem v dvorani zastal dih. Njegovi step backi so nekaj posebnega. Zdajle se spomnim še ene njegove trojke proti Minnesoti, ki jo je praktično zadel iz loga blizu sredine igrišča, pa sem si sam pred tem samo rekel, 'vav, to je res daleč od koša'. Takih stvari ne vidiš pogosto. Ob tem pa je vse skupaj videti še tako preprosto, pa vsi vemo, da je daleč od tega.

Če bi se pogovarjala pred približno pol leta, ko ekipa ni blestela, verjetno niti približno ne bi govorila o finalu lige NBA. Ali ste sami ves čas verjeli, da lahko pridejo tako daleč?

Lagal bi, če bi rekel, da sem v prvem delu sezone pričakoval, da se lahko zgodi takšna sezona. A bolj kot se je redni del sezone bližal koncu, bolj je bilo čutiti, da se lahko zgodi nekaj velikega. Še posebej po tistem razpletu, ko je Oklahoma City osvojila prvo mesto na zahodu. Tako LA Clippers kot Thunder sta se mi zdela premagljiva. Naravnost noro pa je bilo, kako so zaustavili Minnesoto in da so dobili že prvi dve tekmi v gosteh. Tega res ni pričakoval nihče. Mislim, da je v vsej zgodovini konferenčnih finalov le šestnajstim ekipam uspelo dobiti prvi dve tekmi v gosteh, kar je še en pokazatelj več, kako odlična ekipa je Dallas, ko igra v gosteh.

Dereck Lively II in P. J. Washington sta bila dva od najpomembnejših členov Dallasa v letošnji končnici. Foto: Reuters

Kot enega ključnih trenutkov sezone se ves čas poudarja prihoda P. J. Washingtona in Daniela Gafforda. Se tudi sami strinjate oziroma kaj je bil po vašem mnenju tisti ključni trenutek, da se je sezona obrnila v pravo smer?

Zagotovo sta bila prihoda omenjenih košarkarjev zelo pomembna pri tem podvigu Dallasa. Spomnim se tiste tekme v New Yorku, ko sta bila prihoda obeh potrjena in je Luka sijal od navdušenja. To je tudi povedal, ko je dejal, da si je ves čas želel drugega centra, kot je Gafford. To se je potem tudi unovčilo na parketu, kjer ima Dallas z Gaffordom in Dereckom Livelyjem jr. res izjemna košarkarja pod obročema. Ob tem imajo še opcijo z Maxijem Kleberjem, da igrajo small ball košarko, in vse to so možnosti, ki jih večina ekip nima. V ekipi je res izjemna kemija, delujejo kot eno, kar se opazi tudi na treningih.

Mislim, da je imel Dallas od odhoda Jalena Brunsona težavo s tem, da v ekipi poleg Luke ni bilo pravih talentov in kakovostnih košarkarjev, ki bi znali unovčiti prednosti njegove igre. Tudi ko so nazadnje igrali v konferenčnem finalu, so se videle slabosti v njihovi igri. Predvsem na krilih, ko Reggie Bullock in Dorian Finney-Smith, ki sta bila sicer dobra strelca z razdalje, nista mogla unovčiti metov, Mavs niso imeli odgovora na igro Golden Stata. Ni bilo prave raznovrstnosti. Mislim, da se je res obrestovalo, da je Luka ostal potrpežljiv, da je ekipa pripeljala zadnje kamenčke v mozaik ekipe, ki je zdaj na parketu.

"Tudi med Kyriejem in Luko se čuti res dobro kemijo." Foto: Guliverimage

Že prej ste omenili Kyrieja Irvinga, ki z Dončićem trenutno tvori eno najboljših navez v ligi NBA. Tudi on se je izjemno prilagodil vlogi, ki jo ima v Dallasu, kar je bilo v preteklosti v njegovem primeru večkrat izjema kot pravilo.

Kyrie je sprejel vlogo vodje in veterana na igrišču, ob tem pa se odlično dopolnjuje z Luko. Normalno je, da sta na začetku oba potrebovala nekaj časa, sam nisem dvomil o njunem ujemanju, a je bilo ob tem bistvenega pomena, da se je okoli obeh zgradila ekipa, ki jo ima Dallas trenutno. Tudi med njima se čuti res dobro kemijo. Kyrie se je odlično znašel v tej vlogi, že v preteklosti je igral z nekaterimi superzvezdniki, kot sta LeBron James in Kevin Durant, zdaj pa zna izkoristiti svoje prednosti, ob tem pa pusti, da svoje pokažejo tudi drugi. Če pogledamo serijo z Oklahomo Cityjem, je skoraj težko verjeti, da je Kyrie v povprečju dosegal manj kot 20 točk, pa je moštvo napredovalo v konferenčni finale. To bi bilo v njegovih prejšnjih ekipah praktično misija nemogoče, zdaj pa je to samo še en faktor več, ki kaže, kako velika ekipa je Dallas in kako pomemben je prav vsak njen člen.

Tu je še Dereck Lively, za katerega je včasih težko verjeti, da je novinec v ligi.

Res je fenomenalen. Spomnim se njegovega preizkusa v Las Vegasu na poletni ligi, ko mu je pomočnik trenerja Dallasa razlagal, kako se sploh postavi blok (smeh, op. p.), res je noro, kako je napredoval. Spomnim se, da sva se pogovarjala potem tudi med sezono o njegovem napredku, pa mi je najprej rekel, 'veš, ko sem prišel v ligo NBA, nisem znal zaključiti z levo roko … no, tudi z desno ne (smeh, op. p.)'. Res je garal, ob tem pa se je odlično ujel v igri z Dončićem, kar je za to ekipo vitalnega pomena. Je odličen atlet, ima izjemen odriv, ob tem pa je zelo dojemljiv in učljiv ter obenem tudi inteligenten in to je nekaj, kar je pred tem manjkalo tako Luki kot Dallasu. Odlično bere igro in ve, kdaj mora biti na kakšnem mestu. Noro je, da v celotnem konferenčnem finalu sploh ni zgrešil meta iz igre.

Dereck Lively II Foto: Guliverimage

Kakšne so vaše napovedi za finale z Bostonom? Bo Dallas osvojil šampionski prstan?

Mislim, da bo. Sam bi predvidel sedem tekem, seveda se lahko serija hitro obrne v eno ali drugo stran že pred tem. Če pogledamo že serijo z Minnesoto, jo je močno zaznamovala trojka Dončića čez Goberta, ki je Dallasu zagotovila zmago in močno skrajšala tisto serijo.

Mislim, da so Mavericks od 1. marca, ko so se zadnjič pomerili z Bostonom, povsem druga ekipa. Še posebej so napredovali v obrambi. Tudi tista tekma je bila še v tretji četrtini zelo izenačena, ob tem so imeli Celtics odličen strelski dan, medtem ko Mavs niso zadeli praktično ničesar. Dallas je ob tem imel ogromno kriznih trenutkov v napadu, ko so bili pri zaključevanju povsem brez ideje, česar zdaj praktično ne vidimo.

Sam sem zelo samozavesten. Tudi pri Bostonu Tatum do zdaj v končnici ni dobro metal z razdalje, ob tem se ne ve, kakšno vlogo bo imel Kristaps Porzingis, ki se šele vrača po poškodbi. Tudi to nekoliko zakomplicira stvari, sam dvomim, da bo že takoj odlično pripravljen, že večkrat je po vrnitvi na parket nekaj časa iskal tisto pravo formo. Pri nasprotnikih, kot sta Dončić in Irving, tega časa, sploh v obrambi, ni. Mislim, da ima Dallas res lepe možnosti.

Porzingis se je poškodoval na četrti tekmi prvega kroga končnice, od takrat pa ni več stopil na parket. Zdaj naj bi bil tik pred vrnitvijo na parket. Foto: Reuters

Ko ste že omenili Porzingisa, ki ga sicer mnogi vidijo kot morebiten ključen člen v seriji z Dallasom. Glede na njegovo preteklost z Dallasom, morda tu vidite še kakšen dodaten naboj v tem boju? Seveda sta tu tudi Irving in njegova preteklost z Bostonom.

Zagotovo bo to še poseben naboj predvsem za navijače obeh ekip, a mislim, da bodo navijači Bostona veliko bolj sovražni. Kar pa zadeva obračune na parketu – že marca smo nekajkrat videli, da je prišlo do menjav in prevzemanja v obrambi, da je Luka branil Porzingisa in bil pri tem uspešen. Enako smo videli tudi v seriji z Minnesoto na primeru Goberta. Zagotovo se obetajo hudi obračuni ne le z vidika preteklosti in imen, kot sta Porzingis in Dončić, temveč tudi samo s košarkarskega vidika, v katerem sta oba v zadnjih letih res izjemno napredovala.

Torej – Mavericks do naslova v sedmih tekmah?

(Smeh, op. p.) Upam. Vsako serijo do zdaj sem napovedal, da bodo napredovali v šestih tekmah. Ker je govora o Celticsih, ki so bili najboljša ekipa rednega dela, bom zdaj rekel sedem.

Spored velikega finala lige NBA: Prva tekma, petek, 7. junij:

2.30 Boston Celtics – Dallas Mavericks Druga tekma, ponedeljek, 10. junij:

2.00 Boston Celtics – Dallas Mavericks Tretja tekma, četrtek, 13. junij:

2.30 Dallas Mavericks – Boston Celtics Četrta tekma, sobota, 15. junij:

2.30 Dallas Mavericks – Boston Celtics Morebitna peta tekma, torek, 18. junij:

2.30 Boston Celtics – Dallas Mavericks Morebitna šesta tekma, petek, 21. junij:

2.30 Dallas Mavericks – Boston Celtics Morebitna sedma tekma, ponedeljek, 24. junij:

2.00 Boston Celtics – Dallas Mavericks

