Bo Olimpija ostala neporažena v ligi ABA?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na uvodni sobotni tekmi 5. kroga ABA lige bo Cedevita Olimpija niz neporaženosti v tem tekmovanju poskušala nadaljevati pri Mornarju. Obračun se bo začel ob 18. uri. Ob 20. uri beograjski obračun med Partizanom in FMP Beograd.

V uvodnem dejanju je Koper Primorska v petek v slovenskem obračunu v Novem mestu prekrižala načrte Krki (89:71), ji zadala visok poraz in se povzpela na vrh razpredelnice.

Košarkarji Kopra Primorske so v športni dvorani Leona Štuklja v Novem mestu nadigrali Krko. Po treh tretjinah so vodili že za 25 točk (77:52), nato pa so gostitelji nekoliko omilili rezultat, tako da je končna prednost Primorcev znašala +18.

Pri zmagovalcih sta izstopala najboljši strelec srečanja Lance Harris (23 točk, met za tri točke 5/6) in raznovrstni Žan Mark Šiško, ki je v 28 minutah prispeval 11 točk, 7 skokov in kar 12 asistenc. Pri poražencih je dal največ točk Srb Marko Jošilo (20).

Žan Mark Šiško se je izkazal na Dolenjskem. Do trojnega dvojčka so mu zmanjkali le trije skoki. Foto: Vid Ponikvar

Liga ABA, 5. krog:

Lestvica:

Preberite še:

​​​​​​​