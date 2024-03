Domžalčanom je uspelo! Dramatična zmaga jih je popeljala v končnico.

Košarkarji Kansai Heliosa so si z dramatično zmago na zadnji tekmi rednega dela tretjič zaporedoma zagotovili sodelovanje v končnici lige Aba 2. Po trinajstih tekmah in šestih zmagah so zasedli osmo mesto in se bodo v četrtfinalu srečali z Zlatiborom ali Spartakom iz Subotice.

Domžalčani so v izenačeni tekmi premagali Podgorico s 76:75 (21:22, 40:45, 59:63). V zadnjih petih minutah so nadoknadili sedem točk zaostanka in preživeli zadnji napad tekmeca za zmago.

Nasprotnika v četrtfinalu, ki se igra na dve tekmi, bodo dobili v nedeljo, ko bo v Širokem Brijegu končan peti in zadnji turnir rednega dela. Prve tekme so na sporedu od 10. do 12. aprila, povratne pa od 17. do 19. aprila.

ZMAGAAA!!!🔥🔥



V neverjetni končnici smo si uspeli priboriti mesto v končnici ABA 2 ligi.



Bravo fantom za borbo.#brezvasninas #mismohelios pic.twitter.com/SGVciqfeNC — Kansai Helios Domžale (@KKDomzale) March 23, 2024

Junaka zmage Kansai Heliosa sta bila kapetana Blaž Mahkovic s 27 točkami in 9 podajami ter Tibor Mirtič, ki je zbral 20 točk in 15 skokov.

Drugi slovenski predstavnik v ligi Aba 2 GGD Šenčur nima več možnosti za uvrstitev v končnico. Jutri bo skušal proti Cedeviti Junior končati sezono s četrto zmago.