Šenčur po petem porazu v nizu brez končnice

Košarkarji Gorenjske gradbene družbe Šenčur so v 12. krogu lige Aba 2 izgubili proti ekipi Široki s 76:79. Za gorenjsko ekipo je to peti zaporedni poraz v regionalnem tekmovanju.

Po porazu proti vodilni ekipi tekmovanja Zlatiboru s 75:87, je zasedba Miljana Pavkovića z Gorenjske klonila še proti gostitelju turnirja. Šenčur je po 12 tekmah pri izkupičku treh zmag in devetih porazov ter zaseda 12. mesto in je izven mest, ki vodijo v četrtfinale.

Po porazu tudi teoretičnih možnosti za končnico gorenjski košarkarji nimajo več. Na turnirju v Širokem Brijegu pa je odsoten še njihov kapetan Dino Murić, ki ima težave z gležnjem. Dvoboj je bil precej izenačen, a vseeno so skozi večino tekme vodili košarkarji Širokega, ki so ob zaključku tekme tudi zadržali prednost. Pri Šenčurju je 14 točk dosegel Domen Petrovič, po 13 sta jih dodala Alen Malovčič in Jan Novak.

GGD Šenčur bo za konec rednega dela regionalnega tekmovanja v nedeljo igral z mlado zagrebško zasedbo Cedevite.