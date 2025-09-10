22-letni Giddey podpisal novo pogodbo z biki

Avstralski košarkar Josh Giddey je podpisal novo pogodbo z ekipo v severnoameriški ligi NBA Chicago Bulls, so iz ekipe bikov sporočili v torek. Pri bikih niso razkrili podrobnosti, vendar pa je po podatkih mreže ESPN 22-letni Giddey sklenil štiriletno pogodbo, vredno 100 milijonov dolarjev, oziroma približno 85 milijonov evrov.

Josh Giddey, ki se je Bullsom pridružil junija 2024 v menjavi z Oklahoma City Thunder, je v prejšnji sezoni s Chicagom na 70 tekmah v povprečju dosegal 14,6 točke in dosegal mejnike v ligi NBA z 8,1 skoka, 7,2 podaje in 1,2 ukradene žoge.

Drugi igralec Bullsov, ki je v eni sezoni v povprečju dosegal vsaj 14 točk, osem skokov in sedem podaj, je bil ikonični organizator igre Michael Jordan, šestkratni prvak lige NBA.

Dvaindvajsetletni Avstralec je eno sezono igral za Adelaide v domovini, preden so ga Thunder na naboru lige NBA leta 2021 izbrali kot šesti izbor.

Giddeyjevih 30 dvojnih dvojčkov v prejšnji sezoni je bilo največ, kar so biki dosegli v eni sezoni od dosežka Jordana v sezoni 1988/89.

Giddeyjevih 105 trojk, kar je bil njegov rekord v karieri, je Bullsom pomagalo doseči klubski rekord v eni sezoni, in sicer 1271 trojk.

V prvih štirih sezonah v ligi NBA je Giddey na 280 tekmah v povprečju dosegal 14,1 točke, 7,5 skoka, 6,1 podaje in 0,9 ukradene žoge.

Giddey je najmlajši igralec v zgodovini lige NBA, ki mu je uspelo doseči trojni dvojček, in sicer pri 19 letih in 84 dneh.

Chicago Bulls se letos tretjo sezono po vrsti niso uvrstili v končnico lige NBA.

