Znano, kje bo potekal Tour leta 2024. Obeta se nekaj velikih sprememb.

Po poročanju italijanskega športnega dnevnika, ki omenja posredovanje javnih in zasebnih vlagateljev za financiranje dogodka, se bo francoska pentlja začela 29. junija 2024 v Firencah, rojstnem mestu šampiona, "campionissima" Gina Bartalija, dvakratnega zmagovalca Toura pred drugo svetovno vojno in po njej. Prva etapa se bo končala v Riminiju na jadranski obali.

Druga etapa bo povezala Cesenatico, mesto drugega nekdanjega italijanskega zmagovalca francoske pentlje Marca Pantanija, z Bologno, tretja etapa bo tudi po Emiliji - Romanji, in sicer od Modene do Piacenze, medtem ko bo četrta etapa po deželi Piemont, z začetkom v Pinerolu, od koder bo karavana prečkala Alpe in dirko nadaljevala v Franciji.

Italijanski časnik tudi napoveduje, da cilj Toura prvič v zgodovini ne bo v Parizu, ampak bo finalna etapa 21. julija 2024 v Nici.

Francoska prestolnica bo leta 2024 gostila poletne olimpijske igre, zaradi česar bo le nekaj dni pred slovesnostjo ob začetku OI nemogoče gostiti tradicionalno zadnjo etapo Dirke po Franciji na Elizejskih poljanah. Olimpijske igre v Parizu bodo čez dve leti med 26. julijem in 11. avgustom.

