Znan prireditelj SP v kolesarstvu 2025

Medtem pa je Kolesarska zveza Ruande danes na Twitterju že objavila fotografijo, na kateri je delegacija prejela uokvirjen mavrični dres, kolesarski delavci pa so v družbi predsednika Ucija Davida Lappartienta.

To bo prvo kolesarsko prvenstvo v Afriki, kandidata pa sta (bila) Ruanda in Maroko. Po Flandriji 2021 bodo naslednja prvenstva v Wollongongu (Avstralija) leta 2022, Glasgowu leta 2023 in Zürichu leta 2024.

