Žiga Jerman na zahtevni trasi do 21. mesta na evropskem prvenstvu

Norvežan je v ciljnem sprintu 136,5 km dolge proge ugnal Danca Antona Charmiga, bron pa je osvojil Čeh Vojtech Repa, ki je zaostal za dve sekundi.

Razgibano in zahtevno progo je v zadnjih štirih krogih otežil še dež, ki je poskrbel za kar nekaj padcev.

Slovenska šesterica je taktično dobro opravila z dirko, pokrila kar nekaj pobegov, v največjem – ko je ušla skupina 20 kolesarjev – pa smo imeli Žigo Horvata (Adria Mobil).

Na žalost ni zdržal ritma, glavnina ga je ujela, prav iz njegove skupine pa je na koncu ostala peterica, ki je odločala o kolajnah.

V sprintu glavnine je Žiga Jerman (Groupama FDJ) osvojil 21. mesto, Jaka Primožič (KK Kranj) pa je bil 27. Nik Čemažar (KK Kranj) je bil 59., Horvat 88., Matevž Govekar (Meblojogi Pro-Concrete) pa 94. Boštjan Murn (Adria Mobil) dirke ni končal.

Foto: Vid Ponikvar

Jerman je bil po tekmi nekoliko razočaran, a se zaveda, da je pred njim še veliko priložnosti.

"Fantje so dirkali odlično, na začetku smo pokrili nekaj pravih pobegov. Potem smo imeli Horvata v begu skupine dvajsetih kolesarjev. Potem se je izoblikovala skupina petih kolesarjev, ki so na žalost prišli do konca.

Sprint je bil kaotičen zaradi dežja, v zadnjem kilometru je bilo kar nekaj padcev. Nismo videli ničesar pred seboj. Lahko bi bilo bolje," je dejal Jerman.

Selektor Hvastija: Spredaj so bili tisti, ki so imeli več dirk v nogah

Selektor Martin Hvastija je ob tem priznal, da niso dosegli tistega, kar so si zastavili.

"Na koncu nas je zmanjkalo. Horvat je pokril odločilen beg, ampak ni imel dovolj moči, da bi ostal z najboljšimi. Tisti, ki so pobrali medalje, so bili iz njegovega bega.

Jerman je v šprintu ostal zaprt na levi strani, na desni ni našel prostora. Bile so težke razmere, deževalo je. Kar zadeva preostale fante, mislim, da so izpolnili pričakovanja, Murn je bil zraven kakšen krog premalo. Razen tega odločilnega pobega, ko bi morda ob Horvatu lahko bil poleg še kdo, nismo naredili večjih taktičnih napak. Največja težava je pomanjkanje tekmovalnega ritma. Danes se je lepo videlo, da je bil spredaj tisti, ki je imel več etapnih dirk v nogah."