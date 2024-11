Zaradi padca Jonasa Vingegaarda preživljal težke trenutke

Letošnja Dirka po Baskiji je imela negativen prizvok zaradi številnih padcev in posledično odstopov. Primož Roglič, Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel so bili med tistimi, ki so se znašli na tleh in predčasno zapustili dirko. Športni direktor ekipe Visma | Lease a Bike Frans Maassen je spregovoril o težkih trenutkih, ki jih je preživljal sam.