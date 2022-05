Začelo se je z množičnim padcem, končalo z zmagoslavjem Italijana

Italijan Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) je zmagovalec 15. etape kolesarske dirke po Italiji od Rivarolo Canaveseja do Cogneja (177 km). Ciccone je domače pristaše kolesarstva razveselil po zmagi iz ubežne skupine, med najboljšimi v boju za rožnato majico pa kljub zahtevni gorski trasi ni prišlo do večjih sprememb.

Po brutalni soboti v okolici Torina v 14. etapi se danes najboljši niso podali v lov na sekunde. Edini, ki je med kandidati za najboljšo deseterico pridobil nekaj več časa, je bil Francoz Guillaume Martin (Cofidis).

🇮🇹 G I U - L I O 🇮🇹

🇮🇹 G I U - L I O 🇮🇹

🇮🇹 G I U - L I O 🇮🇹

🇮🇹 G I U - L I O 🇮🇹

🇮🇹 G I U - L I O 🇮🇹 #Giro @TrekSegafredo pic.twitter.com/F9fqiwWORN — Giro d'Italia (@giroditalia) May 22, 2022

Na prvih devetih mestih ni prišlo do sprememb. Ekvadorec Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) je ostal v rožnati majici in po sprintu v zadnjih nekaj 100 m tekmecem odščipnil dve sekundi. Pred Avstralcem Jaijem Hindleyjem (Bora-Hansgrohe) ima zdaj devet sekund naskoka. Tretji Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates) za Ekvadorcem zaostaja 30 sekund.

V etapi z zahtevnimi zadnjimi 85 km, v katerih so morali kolesarji premagati dva vzpona prve in enega druge kategorije, je od samega začetka vse kazalo na zmago ubežnikov. Teh je bilo sprva kar 20, nihče pa ni bil nevaren za skupni seštevek.

Takoj po startu etape je prišlo do množičnega padca, na tleh se je znašel tudi Richard Carapaz:

📢 The riders involved in the fall are all back on their bikes



📢 I corridori coinvolti nella caduta sono tutti ripartiti#Giro pic.twitter.com/eSn6VKN8Vp — Giro d'Italia (@giroditalia) May 22, 2022

Hitro se je pokazalo, da imajo največ moči Ciccone, Kolumbijec Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), Španec Antonio Pedrero (Movistar) in Britanec Hugh Carthy (EF Education-Easypost). Na zadnjem vzponu pa je domačin Ciccone zlahka strl vse tekmece in se podpisal pod sedmo zmago v karieri, tretjo etapno na Giru (2016 in 2019).

Drugi je ciljno črto z 1:31 minute zaostanka prečkal Buitrago, tretji Pedrero je zaostal 2:19 minute. "Vedel sem, da je na zadnjem vzponu tisti bolj strmi del na začetku, zato sem napadel že zgodaj. V mislih sem imel ves čas občutek, da če mi tu uspe pobegniti, lahko prikolesarim sam do cilja. Sicer v sprintu z dvema, tremi kolesarji ne veš, kako se bo razpletlo. Poskusil sem vse, saj sem imel dobre noge. To je bila najboljša odločitev, ki sem jo lahko sprejel," je po dirki organizatorjem dirke dejal Ciccone.

Cycling fans are unique (... and a bit weird 😉)#Giro pic.twitter.com/S0f3cloRX3 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 22, 2022

"Tudi lani sem bil v dobri formi, pa se mi ni izšlo ne na Giru ne na Vuelti. Imel sem veliko nesreče, bilo je ogromno težav, začenši s covidom in še s čim. Ta zmaga danes je bila posebna, najlepša v karieri in vsekakor je to zame nek nov začetek kariere," je še dejal 27-letnik iz Chietija.

Guillaume Martin je v cilj pripeljal kot deseti 6:06 minute za zmagovalcem in skupini z najboljšimi na letošnji dirki, ki ga ni želela loviti, odščipnil 1:42 minute. V skupnem seštevku je napredoval na deseto mesto. V skupini najboljših je v cilj kot 27. prišel tudi edini preostali slovenski predstavnik Domen Novak (Bahrain-Victorious).

V ponedeljek bo na vrsti prost dan, v torek pa se bo z etapo od Sale do Aprice (202 km) začel zelo zahteven zadnji teden Gira, ki bo v petek za 37 km zavil tudi na slovensko stran meje.

Izidi 15. etape (Rivarolo Canavese - Cogne, 177 km): 1. Giulio Ciccone (Ita/Trek-Segafredo) 4;37:41

2. Santiago Buitrago (Kol/Bahrain-Victorious) + 1:31

3. Antonio Pedrero (Špa/Movistar) 2:19

4. Hugh Carthy (VBr/EF Education-EasyPost) 3:09

5. Martijn Tusveld (Niz/Team DSM) 4:36

6. Luca Covili (Ita/Bardiani-CSF-Faizane) 5:08

7. Natanael Tesfatson (Eri/Drone Hopper-Androni G.) 5:27

8. Bauke Mollema (Niz/Trek-Segafredo) isti čas

9. Gijs Leemreize (Niz/Jumbo-Visma)

10. Guillaume Martin (Fra/Cofidis) 6:06

...

13. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers) 7:48

27. Domen Novak (Slo/Bahrain-Victorious) isti čas

... Skupni vrstni red: 1. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers) 63;06:57

2. Jai Hindley (Avs/Bora-Hansgrohe) + 0:07

3. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates) 0:30

4. Mikel Landa (Špa/Bahrain-Victorious) 0:59

5. Domenico Pozzovivo (Ita/Intermarche-Wanty-Gobert) 1:01

6. Pello Bilbao (Špa/Bahrain-Victorious) 1:52

7. Emanuel Buchmann (Nem/Bora-Hansgrohe) 1:58

8. Vincenzo Nibali (Ita/Astana Qazaqstan) 2:58

9. Juan Pedro Lopez (Špa/Trek-Segafredo) 4:04

10. Guillaume Martin (Fra/Cofidis) 8:02

...

47. Domen Novak (Slo/Bahrain-Victorious) 1;21:33

...

