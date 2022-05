Yates do etapne zmage, Carapaz v rožnatem, Dumoulin obupal

Britanec Simon Yates je zmagovalec 14. etape kolesarske dirke po Italiji od Santene do Torina (147 km) s številnimi krajšimi vzponi. Vodstvo v skupnem seštevku dirke pa je prevzel Ekvadorec Richard Carapaz. Z dirko pa je danes zaključil nizozemski as Tom Dumoulin (Jumbo-Visma).

Yates je do zmage prišel s solo napadom na zadnjih petih kilometrih, ko se je odločil za napad v vodilni skupini štirih kolesarjev. Drugo mesto je osvojil Novozelandec Jay Hindley, pred Carapazom in Italijanom Vicenzom Nibalijem. Vsi trije so zaostali 15 sekund.

🔻 LAST KM / STAGE 1️⃣4⃣



🇬🇧 The key? Start with conviction at the right time



🇮🇹 Il trucco? Partire convinti nel momento giusto.



Powered by @ItaliaNFT_art#Giro pic.twitter.com/K1xkh9swlO — Giro d'Italia (@giroditalia) May 21, 2022

Zelo prepričljiv je bil tudi Carapaz, ki pa se je očitno odločil, da bo za danes dovolj, če obleče rožnato majico vodilnega kolesarja na dirki. To je imel nazadnje v lasti Španec Juan Pedro Lopez, ki se je sicer dobro boril, za zmagovalcem pa danes zaostal skoraj štiri minute in pol.

Richard Carapaz je nov vodilni na rožnati pentlji. Foto: Reuters

Carapaz ima v skupnem seštevku sedem sekund naskoka pred Hindleyjem in 30 pred Portugalcem Joaom Almeido.

"Ne gre več, telo je izčrpano, prazno. To je res bedno," pa je danes sporočil nizozemski zvezdnik ekipe Jumbo-Visma Tom Dumoulin, po tem ko je v začetku etape sestopil s kolesa in vrgel brisačo v ring. Zmagovalec Gira iz leta 2017 je letos iz boja za odmeven rezultat izpadel že na prvi teden na etapi s ciljem na Etni, odtlej pa se je samo še mučil in danes dokončno obupal.

🇮🇹 #Giro@tom_dumoulin abandons the race.



Tom had been struggling with his physical condition for several days. pic.twitter.com/myqWxedgyG — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) May 21, 2022

