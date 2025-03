Za Rogliča in druščino pester zaključek v mestu slovitega Salvadorja Dalija

Prvih sedemdeset kilometrov etape od Banyolesa do Figueresa bo skoraj ravninskih, nato pa sledita dva vzpona. Kolesarji se bodo najprej povzpeli na Coll Puig del Pení (gre za klanec 3. kategorije, ki je dolg 4,8 km in ima 5-odstotni povprečni naklon) in nato še na Coll de Sante Pere de Rodes, ki bo trši oreh. Klanec ima oceno prve kategorije, dolg je 7,7 kilometra in ima 6,4-odstotni povprečni naklon.

Trasa 2. etape Dirke po Kataloniji:

Ko bodo kolesarji opravili z višinskimi metri, jih od cilja loči še 80 kilometrov, na katerih ne bo večjih ovir, kar bi lahko, če ubežna skupina ne bi zdržala, izkoristili sprinterji, ki zmorejo tudi čez klance. Zaključek bo namreč rahlo navkreber, zadnji kilometer v Figueresu, rojstnem mestu slovitega španskega umetnika Salvadorja Dalija, se dvigne za približno dva odstotka.

Po prvi etapi vodi 19-letni Britanec Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike), ki je včeraj tik pred ciljno črto ujel Nizozemca Tiborja Del Grossa (Alpecin – Deceuninck). Primož Roglič (Red Bull BORA-hansgrohe) je po zaslugi odbitne sekunde z devetimi sekundami zaostanka na petem mestu, glavni rival Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) pa je z desetimi sekundami zaostanka na 14. mestu.

Za Rogliča bodo ključne tretja, četrta in šesta etapa, ki se vse končajo z vzponom, a tudi zadnja etapa, tradicionalna v Barceloni s številnimi prečkanji Montjuica, še ponuja priložnost za premike v skupnem seštevku.

Poleg Rogliča na dirki nastopajo še štirje Slovenci. Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) je bil v 1. etapi 52. z več kot dvema minutama zaostanka, Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) je zaostal 5 minut in 40 sekund (96.), Jan Tratnik (Red Bull-BORA-hansgrohe) in Domen Novak (UAE Team Emirates-XRG) pa sta se skozi cilj pripeljala povsem na repu s + 13:13.

