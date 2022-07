Za pariški prestiž

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Dirki po Franciji so vse nagrade, glede majic, že podeljene, v zraku pa je le še vprašanje o zmagovalcu zaključne šprinterske etape s ciljem na Elizejskih poljanah. Osrednji junak Toura je postal Jonas Vingegaard, ki je osvojil tudi pikčasto majico za najboljšega na gorskih ciljih. Skupno drugo mesto je pripadlo Tadeju Pogačarju, ki je bil najboljši med mladimi kolesarji, zeleno majico za najboljšega po točkah pa ponosno nosi Wout van Aert, ki bo danes spet v ožjem krogu favoritov za etapno zmago.

Le 115,6 km bo dolga zadnja, 21. etapa Dirke po Franciji. Štart bo ob 16.30, ko bodo sprva prišli na vrsto osrednji junaki Toura (Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar, Wout van Aert in ekipa Ineos Grenadiers) s parado šampionov. Takrat bodo imeli čas, da ovekovečijo uspehe s fotografijami ob zmerni vožnji. Najboljši bodo odprli tudi penino.

Kljub vsemu pa bo šlo na koncu na polno, ko bodo kolesarji krožili okoli Elizejskih poljan, kjer bo tudi cilj. Ob samem zaključku, malce pred 19.30, bomo spremljali šprinterski spektakel, ki jih je bilo na letošnjem Touru zelo malo. Praktično le na Danskem na začetku. Zmagi sta takrat romali v roke nizozemskima kolesarjema, Fabiu Jakobsenu in Dylanu Groenewegnu, ki sta bila pred dvema letoma v središču pozornosti na Poljskem, kjer je zadnji v ciljnem šprintu izsilil Jakobsena, da je poletel čez ograjo in potreboval številne operacije, da je le prišel k sebi.

Foto: A. S. O.

Ob njima v ožji krog favoritov spada neuničljivi Wout van Aert, ki je v Parizu zmagal že lani v zaključku. Letos je prišel v Francijo po zeleno majico po točkah in jo suvereno osvojil, bil najhitrejši tudi na sobotnem kronometru, pomagal ekipi na pohodu do rumene majice, danes pa bo skušal dodati piko na i že tako sanjskemu Touru in svoji ekipi Jumbo-Vismi. Ob tem pa ne smemo pozabiti Petra Sagana, Caleba Ewana, Jasperja Philipsena ...

Veliko dela bo imel danes tudi slovenski kolesar Luka Mezgec, ki bo pomagal Groenewegnu v zaključnem šprintu, medtem ko bodo Tadej Pogačar, Matej Mohorič in Jan Tratnik skušali brez težav prestati še zadnjo etapo naporne dirke Tour de France.