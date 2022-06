Javna tožila italijanske province Lucca za legendarnega italijanskega kolesarja Maria Cipollinija zahteva dve leti in pol zaporne kazni. Nekdanji as, ki se je leta 2009 upokojil z osupljivimi 161 zmagami na računu, je obtožen družinskega nasilja.

Tožilstvo v Lucci danes 55-letnemu nekdanjemu kolesarskemu asu Mariu Cipolliniju očita "zalezovanje nekdanje žene, nasilje in grožnje trenutnemu partnerju nekdanje žene" Sabrine Landucci, s katero je bil sprinter poročen od leta 1993 do leta 2005. Landuccijevo naj bi Cipollini "zgrabil za vrat in jo vrgel ob steno", poročanje La Gazzette di Lucca povzela Cyclingweekly.

Nekdanji svetovni prvak naj bi grozil tudi trenutnemu partnerju bivše žene, nekdanjemu nogometašu Silviu Gusti. Temu naj bi zagrozil: "Ti si nihče, ničvrednež, medtem ko se jaz Cipollini. Če se odločim, da izgineš, te ne bo nihče nikoli več našel. Prijatelje imam povsod."

Na sojenju, ki je bilo zaradi pandemije in Cipollinijevega slabega zdravstvenega stanja − leta 2019 je prestal peturno operacijo srca − večkrat preloženo, je tožilstvo predstavilo kopico dokazov o njegovem nasilnem vedenju, Landuccijeva ga je obtožila, da je "posesiven in ljubosumen" ter da jo je ob grožnjah in fizičnih napadih tudi zasipaval s tisočimi sporočili, v katerih je "najprej moledoval in se opravičeval, takoj za tem pa spet grozil in žalil".

Mario Cipollini threatened with two and a half year prison sentence in domestic violence case https://t.co/TlBRAiE6kP — Cycling Weekly (@cyclingweekly) June 23, 2022

Nekdanji ženi naj bi grozil tudi s pištolo, Cipollini pa vse obtožbe zanika. Tožilstvo zanj sicer zahteva dve leti in pol zaporne kazni ter 80 tisoč evrov denarnega nadomestila za psihično in fizično škodo.

Mario Cipollini je bil eden najboljših sprinterjev v zgodovini kolesarstva, na Dirki po Italiji je dobil neverjetnih 42 etap, 12 na Dirki po Franciji in tri na španski Vuelti. Leta 2002 je postal svetovni prvak na cestni dirki v Zolderju v Belgiji, istega leta je dobil dirko Milano−San Remo ...

Preberite še: