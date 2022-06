Hitra reakcija trenerke Andree Fuentes je sinhroni plavalki Aniti Alvarez rešila življenje:

"Vsi smo se zelo prestrašili. Morala sem skočiti v bazen, saj se reševalci sploh niso odzvali. Ko sem videla, da ne diha, sem se zelo prestrašila. Dobra novica je, da je zdaj z Anito vse v redu in da se dobro počuti," je trenerka ameriške reprezentance v umetnostnem plavanju Andrea Fuentes svoje občutke strnila v pogovor za špansko Marco.

Foto: Guliverimage

Fuentesova je odreagirala v trenutku. Ko je opazila, da se z njeno varovanko, umetnostno plavalko Anito Alvarez, dogaja nekaj nenavadnega, je brez omahovanja skočila v vodo in jo izvlekla na površje, tam pa so jo prevzeli reševalci iz vode in jo predali zdravstvenemu osebju na prizorišču tekmovanja.

Foto: Reuters

Kot poročajo tudi mediji, je stanje plavalke trenutno stabilno, v prihodnjih dneh bo opravila podrobnejše preiskave, ki bodo, tako upajo v reprezentanci, odgovorile na vprašanje, kaj je bilo krivo za izgubo zavesti.

Rapid rescue.@AFP photographers Oli Scarff and Peter Kohalmi capture the dramatic rescue of USA's Anita Alvarez from the bottom of the pool when she fainted during the women's solo free artistic swimming finals at the Budapest 2022 World Aquatics Championships pic.twitter.com/8Y0wo6lSUn