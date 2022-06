Milaku svetovni rekord, dosežki Isakovićeve še vedno povsem za vrh

Olimpijski prvak Milak je nesporni zvezdnik torkovega programa, saj je drugouvrščeni Francoz Leaon Marchand za njim zaostal za več kot tri sekunde, Japonec Tomoru Honda na tretjem mestu pa še za dodatni dve desetinki sekunde. Tudi po njegovi zaslugi so bile tribune danes napolnjene, saj je Madžarska pričakovala zlato.

"To je moj dom in tukaj imam posebno motivacijo. Spremljalo me je 4000 čudovitih navijačev in to sem odplaval za njih," je po tekmi povedal Milak, ki bo z rekordom s 50.000 dolarji obogatil tudi svojo denarnico.

Za Slovenijo je bil najbolj aktualen nastop na 200 m prosto, kjer sta v ponedeljek v polfinalu nastopili Janja Šegel in Katja Fain. Zmage se je veselila Kitajka Yang Junxuan z 1:54,92, kar pa je le dve stotinki boljše od skoraj desetletja in pol starega slovenskega rekorda Sare Isaković iz Pekinga 2008. Prav tovrstna tekmovanja še enkrat potrjujejo kakovost nekdanjega radovljiškega plavanja pod taktirko kasnejšega selektorja Mihe Potočnika. Srebro je osvojila Mollie O'Callaghan in bron druga Kitajka Tang Muhan.

Presenetljivo zlato za Američana

Malce presenetljivo je zlato na 50 m prsno osvojil Američan Nic Fink, ki je s 26,45 za tri stotinke sekunde ugnal prvega favorita Italijana Nicolo Martinenghija, novega svetovnega prvaka na 100-metrski razdalji. Bronast je bil najnovejši ljubljenec mladih slovenskih plavalcev Američan Michael Andrew, ki se je na dolgotrajnem podpisovanju avtogramov z mladimi Slovenci družil na svoji zadnji tekmi pred SP v Kranju.

Malce presenetljivo je zlato na 50 m prsno osvojil Američan Nic Fink. Foto: Guliverimage

In še dva slovenska podatka. Državni rekord Korošca Damirja Dugonjića iz leta 2015 bi v Budimpešti zadostoval za bron. Peter John Stevens pa se tokrat ni vključil v boj za najvišja mesta, potem ko je v ponedeljek v polfinalu zasedel 15. mesto.

Dan se je začel z moško tekmo na 800 m prosto in zmago olimpijskega prvaka Američana Bobbyja Finkeja, ki je tekmece podobno kot v Tokiu ugnal z izjemnim sprintom. Srebrn je bil z novim nemškim rekordom Florian Wellbrock, bronast pa Ukrajinec Mihajlo Romančuk.

Posebej čustvena je bila podelitev, kjer si je Romančuk najprej potrkal po grbu na reprezentančni trenirki, nato pa so mu lici preplavile solze. Odziv je razumljiv, saj vse od februarskega napada Rusije na Ukrajino doma ne more več trenirati in vadi v Magdeburgu z Wellbrockom. "Drugače sploh ne bi bil tukaj," je pojasnil. Njegov oče in brat sta v teh kriznih časih pripadnika ukrajinskih oboroženih sil.

Za konec so tekmo moško-ženskih mešanih štafet dobili Američani pred Avstralci in Nizozemci, malce presenetljivo so praznih rok ostali Italijani, kjer svojega nista opravila svetovna prvaka Ceccon in Martinenghi.

Američani so do zlata prišli tudi brez ta čas prvega zvezdnika Caleba Dressla, ki je zaradi zdravstvenih razlogov odpovedal polfinale na 100 m prosto in tudi nastop v štafeti. Še v kvalifikacijah na 100 prosto je olimpijski in svetovni prvak Dressel dosegel drugi izid v kravlu za mladim romunskim zvezdnikom Davidom Popovicijem.

Izidi:

ženske:

- 200 m prosto: 1. Junxuan Yang (Kit) 1:54,92 2. Molli3 O'Callaghan (Avs) 1:55,22, 3. Muhan Tang (Kit) 1:5,25; moški:

- 800 m prosto: 1. Robby Finke (ZDA) 7:30,36, 2. Florian Wellbrock (Nem) 7:39,63, 3. Mihajlo Romančuk (Ukr) 7:40,05;

- 200 m delfin: 1. Kristof Milak (Mad) 1:50,34 SR, 2. Leon Marchand (Fra) 1:53,37, 3. Tomoru Honda (Jap) 1:53,61;

- 50 m prsno: 1. Nic Fink (ZDA) 26,45, 2. Nicolo Martinenghi (Ita) 26,48, 3. Michael Andrew (ZDA) 26,72; mešane štafete:

- 4 x 100 m mešano: 1. ZDA 3;38,79, 2. Avstralija 3:41,34, 3. Nizozemska 3:41,54.

