Slovenci brez finala, Italijan je novi svetovni rekorder

Slovenski plavalci so na svetovnem prvenstvu v plavanju ostali brez finala. Mariborčanka Katja Fain in Ravenčanka Janja Šegel sta polfinale na 200 m prosto končali na 13. in 14. mestu, Peter John Stevens iz kranjskega Triglava je bil na 50 m prsno 15. Italijan Thomas Ceccon pa je na 100 m hrbtno dosegel prvi svetovni rekord na tekmovanju.

Prvi je v polfinalu med Slovenci nastopil Stevens. Predvsem v zadnjih metrih je močno popustil, s 27,71 zaostal tudi za dosežkom iz kvalifikacij in zasedel končno 15. mesto. Prepričljivo najboljši je bil Italijan Nicolo Martinenghi, ki je 26,56 napovedal boj za drugo zlato odličje po nedeljski zmagi na 100 m prsno.

"Trenutno smo na tej ravni, seveda pa je bila priložnost za finale lepa, a nemogoče je biti na vseh tekmovanjih v top formi. Glavni cilj je EP in vemo, kaj je do takrat še potrebno narediti. Motivacije ne manjka," je plavanje svojega varovanca ocenil trener Luka Berdajs.

Peter John Stevens je ob koncu popustil, končal je na 15. mestu. Foto: STA

"Z rezultatom nisem zadovoljna, čeprav sem precej izboljšala uvrstitev s prejšnjega SP"

V ženski konkurenci je Katja Fain v prvem polfinalu z 1:58,00 dosegla drugi izid kariere, ki pa je na koncu zadostoval za 13. mesto. Le desetinko slabše se je odrezala Janja Šegel, ki je bila z 1:58,10 skoraj osem desetink sekunde oddaljena od osebnega rekorda in nekaj počasnejša kot zjutraj.

"Z rezultatom nisem zadovoljna, čeprav sem precej izboljšala uvrstitev s prejšnjega SP. Sicer pa to ni bil moj glavni cilj sezone. Osredotočila se bom za naprej. Čakajo me še sredozemske igre in potem vrh z evropskim prvenstvom," je po tekmi povedala Fainova. "Katja je že zdaj sposobna več. Je pa res, da je najin letošnji vrh predviden za avgust, tako da je to svetovno prvenstvo samo vmesni korak do tja," pa je dopolnila trenerka Metka Sparavec.

"Polfinale je bil tukaj moj cilj in to sem dosegla"

Šeglova je pri tem na tekmi morda malce prehitro začela, vedela je, da se ji ponuja priložnost za finale, za katerega je zadostoval izid 1:56,87. Žal je v drugi polovici tekme, predvsem na zadnjih 50 metrih nato plačala davek, saj ni povsem zdržala visokega tempa. S tem je splavala po vodi tudi priložnost, da po Sari Isaković postane druga slovenska ženska finalistka na SP. Z 1:56,05 je bila najhitrejša Britanka Freya Anderson.

Janja Šegel je končala na 14. mestu. Foto: Reuters "Boljši občutek v vodi sem imela dopoldan, a sem tudi s polfinalom zadovoljna, čeprav vem, da sem lahko še hitrejša. Polfinale je bil tukaj moj cilj in to sem dosegla. Plavala bom še na 100 m prosto, kjer si želim osebni rekord, ali dosežek blizu njega, brez tega drugi polfinale ne bo dosegljiv. Vem, da sem hitra," pa je dejal Šeglova.

Cecconu rekord, denarna nagrada in spominski kovanec

Vrhunec večera je bila moška tekma na 100 m hrbtno, kjer je Italijan Thomas Ceccon z 51,60 dosegel prvi svetovni rekord na tekmovanju. Za 25 stotink je izboljšal dosežek Američana Ryana Murphya z lanskih olimpijskih iger.

V izrednem finalu, mnogi so tarnali, da je tekma osiromašena zaradi odsotnosti Rusa Klimenta Kolesnikova, je bil z 51,97 izjemen tudi Murphy, le stotinko sekunde je zaostal njegov rojak Hunter Armstrong.

Thomas Ceccon je novi svetovni rekorder na 100 metrov hrbtno. Foto: Reuters

"Tudi sem se moram izida 51,60 še navaditi. Tega sicer nisem povedal, a tukaj sem se izjemno dobro počutil že včeraj. Seveda tega dosežka nisem pričakoval, pa čeprav mi je šlo v vodi res dobro. Vanj sem vložil veliko dela in za vsakega športnika je kaj takega velika stvar. Sicer pa o zmagi nisem res razmišljal, vedel pa sem, da je priložnost zaradi odsotnosti Rusov tokrat zelo velika, morda je bil zaradi tega izziv še večji," je po uspehu dejal Italijan.

17-letni Romun popravil tudi lasten mladinski svetovni rekord in svoji državi priplaval prvo zlato kolajno v tej disciplini v zgodovini. Foto: Reuters

17-letni Romun popravil mladinski svetovni rekord

V prvi finalni disciplini dneva je zablestel znanec kranjskega bazena Romun David Popovici, ki je bil z reprezentanco letos v Sloveniji na mnogoboju. Z 1:43,21 na 200 m prosto je 17-letni Romun popravil tudi lasten mladinski svetovni rekord in svoji državi priplaval prvo zlato kolajno v tej disciplini v zgodovini. Korejec Sunwoo Hwang je v boju za srebro na koncu zanesljivo ugnal britanskega olimpijskega prvaka Toma Deana.

"Želel sem si plavati tako hitro, kot je le možno. Želel sem začeti hitro, a ne tako hitro, kot sem res plaval, in kot kaže, lahko presenetim celo sebe," je po tekmi dejal Romun, ki kljub mladosti ne skriva, da je njegov cilj na tej razdalji nov svetovni rekord, do katerega mu zdaj manjka še 1,21 sekunde. Zlato kolajno mu je podelil legendarni avstralski plavalec na tej razdalji Ian Thorpe.

Katie Ledecky na 1.500 metrov prosto zanesljivo do zlata. Foto: Reuters

Ledeckyjeva brez konkurence

Na 1500 m prosto je bila brez konkurence po pričakovanjih svetovna rekorderka Katie Ledecky iz ZDA, razočaranje pa je peto mesto Italijanke Simone Quadarelle, ki bo priložnost za zlato očitno iskala na domačem evropskem prvenstvu v Rimu v začetku avgusta.

Izjemna je bila tudi tekma ob koncu programa, kjer so si 17-letna Italijanka Anna Pilato, Nemka Anna Elendt in Litovka Ruta Meilutyte razdelile kolajne na 100 m prsno v razponu devetih stotink sekunde. A še drugič je v Duna Areni v Budimpešti zadonela himna Fratelli d'Italia, ki odmeva ob zmagah športnih junakov naših zahodnih sosedov.