Fainova SP odprla s 15. mestom: Katja zmore veliko več

Uvrstitev sicer potrjuje kriterije sestavljanja reprezentance, s samim dosežkom pa mariborska olimpijka ne more biti zadovoljna, saj je letos maja na mitingu v Atenah že plavala 4:09,73. A tudi osebni rekord je ne bi približal popoldanskemu nastopu.

"S 4:12 absolutno ne morem biti zadovoljna. Res je, da je Katja letošnjo letno sezono ponovno začela plavati 400 metrov prosto, stopnjevala formo, ampak danes zjutraj to plavanje ni bilo takšno, kot zna in kot je pripravljena. Ni lahko plavati zjutraj na svetovnem prvenstvu, ampak to ni izgovor. 15. mesto je solidno, a kot sem rekla, Katja zmore veliko več. Gremo naprej. Še 200 metrov prosto in nadaljevanje sezone. Sezona je še dolga," je po nastopu o hčerini predstavi dejala trenerka Metka Sparavec Malenko.

Za finale je bil potreben izid 4:06,44. V Sloveniji sta doslej od tega izida hitreje plavali le varovanki nekdanjega radovljiškega trenerja Mihe Potočnika Anja Klinar v letu 2016 in Sara Isaković v šampionskem letu 2008.

Ledeckyjeva razred zase

Razred zase je bila Američanka Katie Ledecky, ki je s 3:59,79 tekmice prehitela za 3,5 sekunde in več.

V nedeljo slovenskih nastopov v Budimpešti ni, udarni dan pa bo na sporedu v ponedeljek. Fainova in Ravenčanka Janja Šegel se bosta predstavili v paradni disciplini 200 metrov prosto, triglavan Peter John Stevens pa na 50 metrov prsno.