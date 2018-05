Yates z nasmeškom odbil vse napade in prišel do etapne zmage

Dirka po Italiji, 9. etapa

Yates je rožnato majico ubranil v slogu, na zaključnem vzponu devete etape je odbil vse napade tekmecev in se v cilj kot prvi pripeljal z velikim nasmeškom na obrazu. V času zmagovalca sta ciljno črto prečkala še Tibaut Pinot (FDJ) in Yatesov pomočnik v moštvu Mitchelton Scott Johan Esteban Chaves.

Z etapno zmago je po zaslugi bonifikacijskih sekund in dejstva, da je Nizozemec Tom Domoulin zaostal 12 sekund, svoje vodstvo še povečal, zdaj ima 32 sekund prednosti pred moštvenim kolegom Chavesom, Dumoulin, lanski zmagovalec, pa je padel na tretje mesto, njegov zaostanek znaša 38 sekund.

Yates: Te dni se res počutim močnega "Od začetka etape sem verjel, da lahko danes dobim etapo in pridobim še nekaj sekund. Te dni se res počutim močnega, tako da sem vedel, da če ne bo uspešnega pobega, lahko zmagam. Ko so na čelo glavnine prišli kolesarji Astane in s tem pokazali zanimanje za zmago, pa sem bil celo prepričan, da mi bo uspelo. Naša ekipa je skupaj z Astano nevtralizirala pobeg, nato pa sem le čakal na primeren trenutek, da napadem. Uspelo mi je, prišel sem do svoje prve zmage v majici vodilnega. Ta zmaga je za ekipo, ki zadnje dneve res gara zame. Zdaj nas čaka nekaj dni lažjega dela, nato pa spet garanje, da zadržimo vodstvo," je po zmagi dejal Yates.

Nov slab dan je za Britancem Chrisom Froomom, na 225 kilometrov dolgi etapi, njen cilj je bil na vznožju najvišjih apeninskih vršacev, na 2135 metrih nadmorske višine, je zaostal več kot minuto in vsaj zaenkrat ne kaže forme, s katero bi se lahko boril za skupno zmago. Še slabše je šlo enemu od domačih favoritov za zmago Fabiu Aruju.

#Giro101 “That one was for the boys, the big guys who’ve been riding on the front all day. They’ve have a couple of tough days, but they’ve always been up there.” - @SimonYatess pic.twitter.com/EtubYN5hn6 — Mitchelton-SCOTT (@MitcheltonSCOTT) May 13, 2018

V etapi z dvema gorskima ciljema in zaključnim vzponom, v zadnjih 26 kilometrih so se kolesarji z izjemo nekaj ravnine na planoti ves čas vzpenjali, je v pobeg tokrat krenilo 14 kolesarjev, najdlje je bil pred zasledovalno skupino Italijan Fausto Masnada, ki so ga najboljši ujeli tri kilometre pred ciljem, ko so bili na najbolj strmem delu. Takrat so se začeli tudi skoki najmočnejših, kar trikrat je z napadom poskušal Italijan Giulio Ciccone, a največ moči je vendarle ostalo Yatesu, čigar ritem sta v zadnjem kilometru držala le Pinot in Chaves.

Slovenski kolesarji tokrat niso bili tako vidni kot dan prej, nihče se tudi ni uvrstil med najboljše.

Po dveh zahtevnih etapah bodo imeli v ponedeljek kolesarji na Giru prost dan.