Prva etapna zmaga za Ekvador, Polanc in Mohorič bežala

Dirka po Italiji, 8. etapa

Zmagovalec osme etape letošnje dirke po Italiji je Ekvadorec Richard Carapaz (Movistar). 209-kilometrska etapa se je začela ob morju v Praii a Mare in se končala 1.260 metrov nad morjem na Montevergine di Mercogliano. Večji del etape sta bila v ubežni skupini tudi dva Slovenca, Jan Polanc (UAE Emirates) in Matej Mohorič (Barhrain-Merida).

Ubežna sedmerica s Polancem in Mohoričem je do začetka 17-kilometrskega ciljnega vzpona prikolesarila z več kot dvema minutama prednosti pred glavnino, nato pa na klancu razpadla oziroma izgubila tri člane. Vodilna četverica s Polancem, Mohoričem, Nizozemcem Koenom Bouwmanom (LottoNL Jumbo) in Italijanom Matteom Montagutijem (AG2R La Mondiale) je imela pet kilometrov do cilja le še pol minute naskoka.

Štiri kilometre do cilja je napadel Bouwman, Mohorič je popustil in počakal glavnino, dva kilometra do cilja je glavnina ujela tudi Polanca, Nizozemcu je ostalo še 15 sekund prednosti, obupal pa je tudi Montaguti. V zadnjem kilometru je bil beg končan, iz glavnine pa so se začeli vrstiti skoki.

Najmočnejši je bil Ekvadorec Richard Carapaz (Movistar), ki je v zadnjih nekaj sto metrih pridelal sedem sekund prednosti pred zasledovalci, ki so nato obračunali v šprintu. Drugo mesto je tako osvojil Italijan Davide Formolo (Bora Hansgrohe), tretje pa Francoz Thibaut Pinot (FDJ). Carapaz je poskrbel za prvo ekvadorsko zmago na Giru.

Polanc je bil danes najboljši Slovenec na 42. mestu (+ 0:38), Mohorič je končal na 63. (+ 3:16).

Rožnato majico vodilnega na dirki je obdržal Britanec Simon Yates (Mitchelton-Scott). Drugi je Tom Dumolin (Sunweb) s 16 sekundami zaostanka, tretji Esteban Chaves (Mitchelton_Scott) s 26 sekundami zaostanka. Polanc na 35. mestu za Yatesom zaostaja osem minut in 47 sekund, Mohorič na 50. že 19 minut in 29 sekund, Domen Novak(Barhrain-Merida) pa na 78. mestu že 51 minut in šest sekund.