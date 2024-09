Slovenski kolesarski zvezdnik se po 54 dneh tekmovalnega premora vrača na dirke. Prvi test pred prihajajočim svetovnim prvenstvom, ki bo na sporedu konec septembra, bo enodnevna dirka za Veliko nagrado Quebeca. Na startni listi so še štirje Slovenci, državni prvak Domen Novak (UAE Emirates), Matej Mohorič in Matevž Govekar (oba Bahrain-Victorious) ter Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike).

Dirka za Veliko nagrado Quebeca se bo začela ob 17.00, dva dneva pozneje (nedelja, 15. 9.) pa sledi še dirka za Veliko nagrado Montreala. Najboljšo slovensko uvrstitev na VN Quebeca ima Matej Mohorič, ki je bil lani peti, medtem ko je na VN Montreala predlani Tadej Pogačar v ciljem sprintu ugnal Wouta van Aerta, ki je zaradi poškodbe kolena že končal sezono, in Andreo Bagiolija.

Trasa dirke za Veliko nagrado Quebeca:

Foto: ProcyclingStats

Trasa za VN Quebeca prinaša 201,6 kilometra z nekaj manj kot tri tisoč višinskimi metri. Kolesarji bodo skupaj morali prevoziti 16 krogov po 12,6 kilometra. Še posebej zahteven bo zaključek kroga, saj bodo morali kolesarji v zadnjih dobrih dveh kilometrih premagati nekaj več kot sto višinskih metrov, kar daje prednost eksplozivnim kolesarjem v primerjavi s sprinterji.

Konkurenca bo na obeh kanadskih dirkah zelo močna, med drugimi bodo nastopili tudi specialisti za enodnevne dirke, kot so Američan Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), Avstralec Michael Matthews (Jayco AlUla), Francozi Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), Valentin Madouas (Groupama-FDJ) in Alex Zingle (Cofidis) ter lanski zmagovalec, Belgijec Arnaud De Lie (Lotto Dstny), Eritrejec Biniam Girmay (Intermarche-Wanty), Italijan Alberto Bettiol (Astana Qazaqstan), Britanec Stephen Williams in domačin Michael Woods (oba Israel-Premier Tech).

Pogačar je bil na svoji prvi in do zdaj edini dirki za VN Quebeca predlani 24., letos pa ne skriva, da cilja na zmago na obeh kanadskih preizkušnjah. Kot glavnega favorita za zmago na današnji dirki je izpostavil Belgijca Arnauda De Lieja (Lotto Dstny). "Mislim, da je De Lie lahko zelo močan v ciljnem sprintu, ali pa Michael Matthews. Gre za zelo težek sprint in če narediš zgolj majhno napako v zadnjem krogu, lahko to plačaš v sprintu," se zaveda prvi kolesar sveta.

Dirka za VN Quebeca se bo začela ob 17. uri po slovenskem času, kolesarje pa v cilju pričakujemo okoli 21.30.

Za slovenski tabor in številna druga močna imena na dirki bosta kanadski enodnevni dirki pomemben preizkus forme pred svetovnim prvenstvom, ki bo konec meseca v Zürichu v Švici. Vožnja na čas, v kateri bo nastopil Primož Roglič, bo 22. septembra, teden dni pozneje pa bo na vrsti cestna dirka, na kateri naj bi nastopilo vseh sedem slovenskih kolesarjev v ekipah svetovne serije in še en kolesar iz ekip nižjega ranga.

