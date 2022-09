Zmagovalec letošnje Dirke po Franciji Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) je dobil tretjo etapo Dirke po Hrvaški. V strmem zaključnem vzponu etape od Sinja do Primoštena je strl odpor Britanca Oscarja Onleyja (Team DSM) in Mateja Mohoriča (Bahrain Victourius), ki je po izjemnem zaključku etape osvojil tretje mesto.

V skupnem seštevku v vodstvu ostaja Italijan Jonathan Milan (TBV), ki ima še sekundo prednosti pred današnjim zmagovalcem Dancem Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma). Matej Mohorič (Bahrain Victourius) je v skupnem seštevku kot najboljši Slovenec četrti z zaostankom devetih sekund.

Zaključek 3. etape (video: Planet 2):

"Bil je zelo težek zaključek na neravni cesti, tako da zaradi ravnotežja nisem smel vstajati iz kolesa. Danes sem imel dobre noge, trdo smo delali za to in vesel sem te zmage. Do konca je še kar nekaj etap, a počutim se dobro in seveda si želim čim boljšega končnega izkupička," je po koncu etape dejal Vingegaard.

Drugi najboljši Slovenec je bil v etapi Gal Glivar (Adria Mobil), z zaostankom 31 sekund je zasedel 29. mesto.

Četrta etapa bo kolesarje vodila od Biograda do Crikvenice, vsebovala bo dva vzpona tretje kategorije, dirka pa se bo po šestih etapah končala v nedeljo v Zagrebu.

Dirka po Hrvaški, 3. etapa 1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) 3:31:28

2. Oscar Onley (Team DSM) isti čas

3. Matej Mohorič (Bahrain Victorious) +0:02

4. Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) +0:05

5. Jonathan Milan (Bahrain Victorious) +0:09

6. Axel lauranca (B&B Hotels-KTM)

7. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious)

8. Jonas Gregaaard (Uno-X Pro Cycling Team)

9. Brandon Smith Rivera (INEOS Grenadiers)

10. Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels Sauces WB) vsi isti čas

...

29. Gal Glivar (Adria Mobil) +0:31

...

45. Anže Skok (Ljubljana Gusto Santic) +0:57

46. Kristjan Hočevar (Adria Mobil) isti čas

48. Adam Jordan (Ljubljana Gusto Santic) +1:05

55. Aljaž Jarc (Adria Monil) +1:20

77. Gregor Matija Černe (Meridiana Kamen Team) +4:03

84. Matic Maček (Ljubljana Gusto Santic) +6:40

85. Nik Čemažar (Adria Mobil) +07:26 Skupni vrstni red Dirke po Hrvaški (3/6): 1. Jonathan Milan (Bahrain Victorious) 12:47:49

2. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) +0:01

3. Oscar Onley (Team DSM) +0:05

4. Matej Mohorič (Bahrain Victorious) +0:09

5. Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) +0:16

6. Brandon Smith Rivera (INEOS Grenadiers) +0:20

7. Axel Laurance (B&B Hotels - KTM) isti čas

...

