Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Matej Mohorič je tri kilometre pred koncem poskušal pobegniti, a so ga pred ciljem ujeli, tako da je končal kot sedmi.

Matej Mohorič je tri kilometre pred koncem poskušal pobegniti, a so ga pred ciljem ujeli, tako da je končal kot sedmi. Foto: Vid Ponikvar

Zmagovalec 223,5 kilometra dolge prve etape Dirke po Hrvaški, ki je potekala od Osijeka do Ludbrega, je kolesar Team Bahrain Victorious Jonathan Milan. Najvišje od Slovencev je deževno in hladno preizkušnjo končal Gal Glivar na petem mestu. Mateja Mohoriča, ki je tri kilometre pred koncem na spustu začel pobeg, so tik pred ciljem ujeli, tako da je ciljno črto prečkal v času zmagovalca kot sedmi. Zmagovalec letošnje Dirke po Franciji Danec Jonas Vingegaard se je na dirke vrnil s 17. mestom.