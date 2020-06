Video, ki je obkrožil svet: slovenski kolesar osrečil sedemletnega Filipa #video

Sedemletni Filip, sin nekdanje ritmične gimnastičarke Tjaše Šeme in Davida Toffa, nekdanjega igralca ameriškega nogometa in velikega ljubitelja kolesarstva, se je takole veselil nedeljske bere na cestni dirki državnega prvenstva. Ne samo, da je ulovil bidon Jana Polanca, dobil je še kapico in še en bidon, ki so ga vrgli iz spremljevalnih vozil. Foto: Osebni arhiv Tjaše Šeme Zbiranje bidonov profesionalnih kolesarjev je med ljubitelji kolesarstva sila priljubljeno, če so med srečneži, ki ulovijo dragocenost, otroci, je vse skupaj še toliko bolj posrečeno in prisrčno.

V nedeljo se je sreča nasmehnila tudi sedemletnemu Filipu, najstarejšemu sinu nekdanje državne prvakinje v ritmični gimnastiki Tjaše Šeme, ki je zadnje kilometre dirke za naslov državnega prvaka v cestni vožnji spremljala s svojimi tremi nadobudneži: triletnim Jakobom, petletno Zaro in že omenjenim Filipom.

Bidon, ki ga je radoživi fantič pobral s ceste in ob tem ni skrival navdušenja, je odvrgel Jan Polanc, moštveni kolega Tadeja Pogačarja, ki je dirko končal na šestem mestu.

"Vse skupaj se je zgodilo bolj kot ne po naključju," nam je povedala Šemetova.

"Moj mož David (Toff Turšič, op. a.) je velik ljubitelj kolesarstva in se je v nedeljo s kolesom odpravil na dirko, mi pa smo se odločili, da se skušamo peš prebiti do cilja na Ambrožu pod Krvavcem.

Najprej sem snemala Rogliča, ki se je pripeljal mimo, a sem potem ugotovila, da sploh nisem pritisnila na pravo tipko, potem pa sem posnela Polanca. Na koncu se je izkazalo, da je ta videoposnetek precej bolj zanimiv, kot bi bil z Rogličem, ki se je odpeljal mimo."

Družina Toff na zaključnem vzponu cestne dirke za državno prvenstvo. Cilj dirke je bil na 1097 metrov visokem Ambrožu pod Krvavcem. Foto: Osebni arhiv Tjaše Šeme

Povabilo na državno prvenstvo v gorskem kronometru

Zanimanje za posnetek, ki ga je posnela v afektu, jo je izredno presenetilo.

"Najprej so z nami stopili v stik iz Polančeve in Pogačarjeve ekipe UAE Emirates in vprašali, ali lahko dobijo originalen posnetek, da bi ga delili naprej, potem so z nami v stik stopili tudi pri Kolesarski zvezi Slovenije in nas povabili na nedeljski gorski kronometer.

Ponudili so nam, da spoznamo Pogačarja in Polanca, in vabilu se bomo z veseljem odzvali," je povedala nekdanja profesionalna športnica, danes vodja in trenerka v Klubu za ritmično gimnastiko Tjaše Šeme, kjer vadi kar 400 deklic, tudi njena hčerka Zara.

Tjaša Šeme z najmlajšim sinom Jakobom. Foto: Osebni arhiv Tjaše Šeme

Trenutke nepopisne sreče, ki so ga na svojih družbenih omrežjih delili pri ekipi UAE Emirates in številni mediji, si lahko ogledate v zgornjem videoposnetku.

30. naslov državnega prvaka v cestni vožnji je osvojil prvi kolesar Mednarodne kolesarske lestvice Primož Roglič, drugi je bil Tadej Pogačar (UAE Emirates), zmagovalno trojko pa je zaključil Matej Mohorič iz ekipe Bahrain - McLaren.

Polanc je dirko zaključil na šestem mestu.

Jan Polanc, ki je v nedeljo poskrbel za veliko otroško veselje, je dirko zaključil na šestem mestu. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Dogodivščine in potovalne zgodbe Tjaše Šeme in njene družine lahko spremljate na profilu Toffkinapoti na družbenem omrežju Instagram. Letos so načrtovali potovanje na Portugalsko, vmes pa so se nameravali ustaviti še na Dirki po Franciji, a jim je smele dopustniške načrte preprečila pandemija novega koronavirusa.

