Velika sprememba: ljubljanske kolesarke združene z italijansko ekipo

V sezoni 2020 Mednarodna kolesarska zveza (Uci) uvaja dva razreda ženskih ekip. Pet jih bo dobilo mesto na najvišji ravni, v svetovni seriji, vse ostale pa bodo imele status Ucijevih ženskih ekip. S statusom ekipe svetovne serije se bodo ekipe morale držati določenih pravil, kot so uvedba minimalne plače ali porodniškega dopusta. Za ekipe to pomeni, da bodo potrebovale večji proračun.

Rojstvo kluba Ale BTC Ljubljana

Gorazd Penko se je začel pogovarjati o združitvi na začetku leta. Foto: Sportida Za licenco moštva svetovne serije so zaenkrat zaprosili Trek-Segafredo, Canyon-SRAM, Mitchelton-Scott, CCC-Liv, Movistar, Sunweb, FDJ in novo nastali Ale BTC Ljubljana. Uci bo vsako leto do 2022 dodala pet novih ekip, z letom 2023 pa želijo plače kolesark izenačiti s kolesarji, ki dirkajo za moške prokontinentalne ekipe.

"Pogovori o združitvi so se začeli na začetku leta. Pred prvo belgijsko klasiko smo čakali na sestanek športnih direktorjev in se pogovarjali. Vsak je povedal svoje mnenje. Tudi jaz. Moje mnenje je ostalo v spominu direktorja ekipe Ale Cipollini. Kasneje je prišel do mene, me vprašal, če se spomnim svojega menja in predlagal je, da združimo moči in finance," je pojasnil Gorazd Penko.

Nato je bila njuna naloga, da se s pokrovitelji in vlagatelji pogovorita o predlogu. "Konec maja smo v BTC-ju sprejeli odločitev na podlagi vseh predlogov in razlag, da je to edina možnost, da ostanemo v svetovni seriji," je dodal Penko in potrdil, da je do uradnega podpisa pogodbe o združitvi prišlo dober mesec pred svetovnim prvenstvom v Yorkshiru.

Kdo bo ostal, kdo pa se poslovil?

Urša Pintar in Eugenija Bujak bosta sodelovali z Italijani. Vse kolesarske ljubljanske ekipe ter osebje v novem projektu ne bodo sodelovali. Kot pravi Penko, nekaterih posameznic iz njegove ekipe, ki sodijo v svetovni vrh, italijanski partnerji niso hoteli imeti v moštvu. Katere tekmovalke bodo ostale in katere se poslavljajo ni povedal. Ostale naj bi štiri Slovenke na čelu z najboljšima v tej sezoni Eugenio Bujak ter Uršo Pintar in dve tujki.

Penka ne skrbi, da bo BTC City Ljubljana z združitvijo manj prepoznavna, prav tako ne glavni pokrovitelji. BTC se bo pojavljal na največjih dirkah in trgovinah, kjer prodajajo izdelke italijanske kolesarske znamke.

"Najboljše tekmovalke, ki jih premoremo, na ta način ostanejo v stiku s svetovno sceno," eno največjih prednosti vidi Penko. "Če so nas povabili, pomeni to dodatno priznanje nam in vsem dosežkom," je prepričan.

Penko bo postal športni direktor

Idejni oče BTC City Ljubljane bo v Ale BTC Ljubljana obdržal vidno vlogo, čeprav o njej ni želel govoriti, bo bržčas eden od športnih direktorjev. "Najbolj pomembno mi je, da se zadosti pogojem. Da so tekmovalke zraven. Nisem še osebno podpisal dogovora. Italijanski šef ekipe ga še ni. To bo storil zadnji," je med drugim dejal Penko.

Fuzija med dvema ekipama predstavlja dodatno motivacijo. Foto: BTC City Ljubljana

"Projekt je izziv. Kaj bo prinesel, bomo videli. Lahko je motivacija za mlajše generacije, ki se odločajo za takšen šport, ki je za drzna dekleta. Take premoremo. Fuzija med dvema ekipama je dodatna motivacija. Čez nekaj let zaslužki v ženskem kolesarstvu ne bodo zanemarljivi," je pozval Penko.

Za podmladek v slovenskem ženskem kolesarstvu ni skrbi, je obljubil, saj bodo pod okriljem KD Rog še vedno skrbeli za kolesarske nadebudnice in nadebudneže, mlade kolesarke pa bodo imele priložnost dirkati na dirkah nižje ravni.