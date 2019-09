BTC City Ljubljana v skupni projekt z Ale Cipollinijem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanska ženska kolesarska ekipa Ale Cipollini je v soboto potrdila, da bo v sezono 2020 vstopila z novim imenom in pokroviteljem BTC Cityjem, ki je v zadnjih letih sponzoriral slovensko profesionalno moštvo BTC City Ljubljano. Zasedbi sta se združili z željo, da dobita licenco za svetovno serijo do sezone 2023.

"Vedno sem častila kolesarstvo, ki je v mojem DNK. Enako je s podjetjem, ki ga predstavljam. Žensko kolesarstvo mi pomeni še več. Zame ni le strast, temveč misija. Da sem predsednica ekipe, je posebna čast in velika odgovornost. Vedno razmišljam, kako lahko dam ekipi in ženskemu kolesarstvu še več. Partnerstvo z BTC-jem me navdaja s ponosom. Verjamem, da bomo dosegali velike rezultate," je med drugim ob potrditvi združitve povedala predsednica Ale Cipollinija Alessia Piccolo.

Sodelovanje je na družbenem omrežju Facebook potrdila tudi ekipa BTC City Ljubljane. Direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi v družbi BTC Maja Oven bo v novem projektu zasedla mesto podpredsednice novonastale zasedbe, poroča kolesarski portal Cyclingnews, ki dodaja, da še ni povem jasno, kaj združitev pomeni za obe ekipi.

Entuziastično in ponosno italijansko-slovensko sodelovanje

"Entuziastično in ponosno gledamo na novo italijansko-slovensko sodelovanje, ki bo ekipi Ale BTC Ljubljani prineslo mesto v svetovni seriji. To bo priložnost za naše kolesarke, da se razvijajo in nadaljujejo uspešno zgodbo," je dejala Maja Oven.

Maja Oven iz BTC je zadovoljna. Foto: Vid Ponikvar

V sezoni 2020 Mednarodna kolesarska zveza (Uci) uvaja dva razreda ženskih ekip. Pet jih bo dobilo mesto na najvišji ravni, v svetovni seriji, vse ostale pa bodo imele status Ucijevih ženskih ekip. S statusom ekipe svetovne serije bodo se bodo ekipe morale držati določenih pravil, kot so uvedba minimalne plače ali porodniškega dopusta. Za ekipe to pomeni, da bodo potrebovale večji proračun.

Za licenco moštva svetovne serije so zaenkrat zaprosili Trek-Segafredo, Canyon-SRAM, Mitchelton-Scott, CCC-Liv, Movistar, Sunweb, FDJ in novo nastali Ale BTC Ljubljana.

Uci bo vsako leto do 2022 dodala pet novih ekip, z letom 2023 pa želijo plače kolesark izenačiti s kolesarji, ki dirkajo za moške prokontinentalne ekipe.