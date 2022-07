Zaprli so pomemben avtocestni izvoz: to bodo delali več kot mesec dni #foto

Dela so začeli že marca, ko so zaprli izvoz na obvoznico. Danes so zaprli še uvoz z obvoznice proti središču BTC. Zapora bo vse do 15. avgusta.

Že marca so zaprli izvoz iz nakupovalnega središča BTC, danes pa je Dars skupaj z občino Ljubljana zaprl še uvoz k temu priljubljenemu trgovskemu centru. Gre za enega najbolj obremenjenih cestnih priključkov, ki bo ostal zaprt vse do sredine avgusta. S preureditvijo priključka in obstoječih povezovalnih cest želijo razbremeniti Šmartinsko cesto, promet pa preusmeriti na Letališko in Leskoškovo cesto.

Z rekonstrukcijo želijo pri Mestni občini Ljubljana skupaj z Darsom poskrbeti, da ne bo več prometnega kolapsa v jutranjih in popoldanskih urah. Še posebej je bil priključek obremenjen ob koncih tedna, ko so se zastoji razširili tudi na samo obvoznico in tam onemogočali normalen pretok prometa.

Za večjo pretočnost z vseh smeri

Kot so ob marčevskem začetku gradnje povedali pri Darsu, je priključek Nove Jarše močno obremenjen od 15. ure. Prometna obremenitev se povečuje vse do 17. ure, zato nastajajo zastoji v obe smeri na obvoznici, prav tako je z zastoji močno Z modro obarvan je del, ki ga bo financiral Dars, z rdečo pa del, ki ga bo financirala občina Ljubljana. Foto: Gaja Hanuna obremenjena glavna napajalna cesta do centra, prometni kolaps je tudi na cestah, ki vodijo proti nakupovalnemu središču BTC. Po drugi strani sta Letališka in Leskoškova cesta premalo izkoriščeni.

Z rekonstrukcijo celotnega priključka bodo promet preusmerili na obe te cesti ter tako razbremenili Šmartinsko cesto in ceste proti BTC. Danes so zato v celoti zaprli priključek Nove Jarše, ki bo ostal zaprt vse do 15. avgusta. Obvoz poteka po Letališki cesti ali prek krožišča Tomačevo.

Dela bo financiral Dars in delno tudi Mol

Na priključku Nove Jarše bo do sredine avgusta zgrajen nov polni avtocestni priključek na Leskoškovo, vključno z razširitvijo severne in južne servisne cone v dvopasovnico. Obenem bodo na koncu Leskoškove zgradili krožišče in tako povečali pretočnost prometa. Zaradi tega bodo morali premakniti PST nekoliko bolj severno. Pred začetkom gradnje so se dogovorili tudi o financiranju gradbenih del. Priključke na obvoznico in širitev servisne ceste bo financiral Dars, dela na Bratislavski in Leskoškovi, vključno s krožiščem, pa bo plačala ljubljanska občina.

Na koncu Leskoškove ceste gradijo krožišče. Foto: Ana Kovač

Do izvoza bo vodila tudi dvopasovnica, ki bo razbremenila predvsem Šmartinsko cesto in povečala pretočnost mimo glavnega semaforja na Šmartinski cesti. Foto: Ana Kovač

Obvoz je urejen po Letališki, krožišču Tomačevo ali prek Šentjakoba. Foto: Ana Kovač