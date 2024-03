V trenutku do izvora mesa na krožniku

V restavraciji City v središču BTC City poteka projekt, s katerim gostom omogočajo, da z uporabo sodobnih tehnologij pridejo do podatkov o izvoru mesa, ki ga imajo pred sabo na krožniku.

Na jedilniku je namreč ob mesnih jedeh pripadajoča QR-koda, in ko jo uporabniki odčitajo, se povežejo s klepetalnim robotom, ki ga poganja umetna inteligenca.

Prvi podatek, ki ga ponudi, je kraj reje, z dodatnimi vprašanji pa med drugim ponuja tudi druge podatke o rejcu, načinu reje, kakovostnih certifikatih, trajnostnih prijemih in sami tehnologiji, ki je temelj te storitve. Zanesljivost podatkov zagotavlja tehnologija blockchain, kjer so podatki razpršeni in jih zato ni mogoče prirejati na enem mestu.

Vse informacije v sistemu so shranjene v sredstvih znanja (ang. Knowledge Assets), skupkih med seboj povezanih podatkov, shranjenih na decentraliziranem in odprtem omrežju OriginTrail, ki ustvarja graf znanja. Foto: Matic Kremžar

Razbijanje mitov o umetni inteligenci

Slovenska tehnološka družba OriginTrail, ki je razvila rešitev, je prepričana, da poleg zagotavljanja transparentnosti in sledljivosti porekla mesa v tej restavraciji s to rešitvijo med drugim spodbuja lokalno in trajnostno ponudbo.

Eden od dveh direktorjev in ustanoviteljev družbe Trace Labs/OriginTrail Žiga Drev je ob predstavitvi povedal, kako se s takšnimi aplikacijami "razbija mite o uporabi umetne inteligence, kot je na primer ta, da je umetna inteligenca predvsem za futuristične aplikacije in ne za vsakodnevno uporabo, ter predstavlja njeno široko uporabnost in prijaznost do uporabnikov".

Slovensko znanje tudi za velike tuje sisteme

Vse informacije, ki jih posreduje klepetalni robot, so shranjene v sredstvih znanja (ang. Knowledge Assets), skupkih med seboj povezanih podatkov, shranjenih na decentraliziranem in odprtem omrežju OriginTrail. Podatki v omrežju OriginTrail se ne shranjujejo centralizirano na enem mestu, temveč v množici med seboj povezanih računalnikov, torej decentralizirano.

Tehnologija blockchain, ki poganja tudi kriptovalute, ne zagotavlja le pristnosti podatkov, temveč tudi nagrajuje vse, ki v omrežje OriginTrail prispevajo svoje računalniške zmogljivosti za delovanje tega decentraliziranega omrežja. Družba OriginTrail svoje tehnološke rešitve za sledljivost v nabavni verigi trži predvsem onstran meje, tako so med njihovimi uporabniki tudi švicarske državne železnice in veliki ameriški trgovci, kot sta Walmart in Costco.