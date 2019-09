Bujakova dirko po Španiji končala na petem mestu

Sobotno vožnjo na čas je najbolje opravila Nemka Lisa Brennauer, Bujakova je na osmem mestu zaostala 26 sekund.

😱

¡@EugeniaBujak 🇸🇮 - @teambtccity gana el segundo sprint intermediario en la linea!

Eugenia Bujak 🇸🇮 - @teambtccity wins the second intermediate sprint on the line! #MadridChallenge19 pic.twitter.com/a7FK4gd69S — Ceratizit Madrid Challenge by La Vuelta (@MadridChallenge) September 15, 2019

V etapi s startom in ciljem v Madridu se je v sprintu zmage veselila Avstralka Chloe Hosking. Brennaurjeva je bila 16., Bujakova 18.

Nemki sta družbo na zmagovalnem odru delali Nizozemka Lucinda Brand in Danka Pernille Mathiesen.

Druga Slovenka v tokratnem moštvu Ljubljančank je bila Urša Pintar, ki je v soboto končala na 35. mestu, danes je bila 26., skupno je bila 27. Za BTC City Ljubljano so dirkale še Rusinja Anastazija Čursina, Nizozemka Maaike Boogaard, Britanka Hayley Simmonds in Italijanka Rossella Ratto, ki pa so končale v ozadju.

Preberite še: