Čursina iz ljubljanskega BTC Cityja tretja v Toskani

Anastazija Čursina je v Toskani osvojila tretje mesto. Foto: BTC City Ljubljana Najtežja je bila prav zadnja etapa z več gorskimi cilji in petimi vzponi, ki so napravili veliko selekcijo. Čursina, Urša Pintar in Špela Kern so bile ves čas dirke aktivne in v ospredju. Na letečem cilju je Čursina pridobila dodatno bonifikacijsko sekundo, etapo pa končala na četrtem mestu in v skupnem seštevku stopila na oder za zmagovalke. Bila je tretja. Njen uspeh sta dopolnili Urša Pintar s 15. in Špela Kern z 18. mestom.

Urška Žigart je dirko končala na 40. mestu, Urška Bravec je bila 74., Maaike Boogaard dirke ni zaključila, Mia Radotić je bila vključena v padec in odstopila.

Dirko po Toscani je dobila Sierra Arlenis članica Astane. Ekipno se je ljubljanska ekipa uvrstila na drugo mesto.

Dirka po Toskani, končni vrstni red: 1. Sierra Arlenis (Astana Womens team) 6;24:54 2. Paladin Soraya (Ale Cipollini) + 0:12 3. Anastazija Čursina (BTC City Ljubljana) 0:14 … 15. Urša Pintar (BTC City Ljubljana) + 1:02 18. Špela Kern (BTC City Ljubljana) 1:09 40. Urška Žigart (BTC City Ljubljana) 5:04 74. Urška Bravec (BTC City Ljubljana) 10:18

