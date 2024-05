Van Gils zmagovalec nemške klasike, Govekar 39.

Belgijec Maxim van Gils je zmagovalec 61. izvedbe kolesarske dirke Eschborn-Frankfurt. Na 201,5 kilometra dolgi preizkušnji je član ekipe Lotto Dstny v ciljnem sprintu ugnal Španca Alexa Aranburuja (Movistar) in Američana Rileyja Sheehana (Israel - Premier Tech). Matevž Govekar (Bahrain Victorious) je bil 39.

Dirko svetovne serije je zaznamovalo nekaj (poskusov) pobegov in napadov na razgibani trasi z nekaj vzponi, najdaljša, z 11 oziroma osmimi kilometri sta bila na Feldberg, zadnji, približno 25 kilometrov pred ciljem, pa je bil 7,8-odstotni in 2,4 km dolgi na Mammolshain, ki so ga v etapi sicer prevozili trikrat.

Nazadnje je do njega prišla glavnina skupaj, v njej je bilo približno 35 kolesarjev, nato pa je napadel Švicar Jan Christen. Član ekipe UAE Emirates si je nabral dobrih 20 sekund prednosti pred skupino favoritov, ti pa so ga v zadnjih petih kilometrih ujeli. Sledil je sprint za zmago, v katerem je bil najmočnejši Maxim van Gils. Štiriindvajsetletnik je dosegel svojo četrto zmago, letos pa drugo po etapnem slavju na februarski dirki v Andaluziji.

Matevž Govekar iz ekipe Bahrain Victorious je bil edini slovenski predstavnik na tej enodnevni dirki, ki jo je leta 2013 dobil Simon Špilak. Na koncu je osvojil 39. mesto s 5:07 minute zaostanka.

Eschborn-Frankfurt:



1. Maxim van Gils (Bel/Lotto Dstny) 4:46:49

2. Alex Aranburu (Špa/Movistar) isti čas

3. Riley Sheehan (ZDA/Israel - Premier Tech)

4. Lukas Nerurkar (VBr/EF Education - EasyPost)

5. Roger Adria (Špa/BORA - hansgrohe)

6. Kobe Goossens (Bel/Intermarche - Wanty)

7. Kevin Vermaerke (ZDA/dsm-firmenich PostNL)

8. Soeren Kragh Andersen (Dan/Alpecin - Deceuninck)

9. Marc Hirschi (Švi/UAE Team Emirates)

10. Markus Hoelgaard (Nor/Uno-X Mobility)

...

39. Matevž Govekar (Slo/Bahrain Victorious) +5:07