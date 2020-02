Van der Poel ubranil naslov svetovnega prvaka v ciklokrosu

Na koncu je imel po šestih krogih minuto in 20 sekund prednosti pred Britancem Tomom Pidcockom, tretje mesto pa je zasedel Belgijec Toon Aerts, ki je v boju za bron premagal trikratnega svetovnega prvaka, rojaka Wouta Van Aerta.

"Mislim, da sem odpeljal popolno dirko. Počutil sem se močnega, že v prvem krogu mi je uspelo pobegniti, to mi je dalo krila. Proga je bila izredno zahtevna, ena najtežjih, kar sem jih videl, primerna za svetovno prvenstvo. Menim, da so rezultati pošteni, na vrhu smo bili najmočnejši," je po tekmi razlagal Nizozemec, ki je svetovni prvak v ciklokrosu postal tretjič, pred lansko zmago je bil najmočnejši tudi leta 2015.

HERE WE GO!!!



The Elite Men are in action. @mathieuvdpoel 🇳🇱 leads it out, can anyone beat him today? Place your bets now!#Dubendorf2020 pic.twitter.com/B25l4FI3cD