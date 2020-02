Popolna nizozemska prevlada na SP v ciklokrosu

Konec tedna se kolesarji v Dübendorfu pri Zürichu merijo za naslove svetovnih prvakov v ciklokrosu. Danes je bila na sporedu dirka članic, v kateri so Nizozemke povsem potolkle konkurenco. Zasedle so prva tri mesta in še peto, prvakinja pa je nekoliko presenetljivo postala Ceylin del Carmen Alvarado.

WHAT. A. FINISH!



Ceylin del Carmen Alvarado sprints to World Championship victory at #Dubendorf2020!

🌈@AnnemarieMTB just misses out in 2nd whilst @lucinda_brand rolls in for bronze.



🇳🇱🇳🇱🇳🇱 pic.twitter.com/0EkIAvDn2H — UCI Cyclocross (@UCI_CX) February 1, 2020

Drugo mesto je zasedla Annemarie Worst, tretje Lucinda Brand, četrto pa Američanka Catherine Compton.

Alvaradova je v vojaški bazi blizu Züricha sprva nameravala nastopiti v konkurenci do 23 let, a so jo po zmagi na nizozemskem državnem prvenstvu premestili v višjo kategorijo. Da se niso zmotili, je pokazala sama tekma, mlada kolesarka pa si je v vetrovnem vremenu zmago v nizozemskem obračunu priborila v silovitem sprintu.

Največje razočaranje je bila Belgijka Sanne Cant, trikratna zaporedna prvakinja, ki je dirko končala na 12. mestu.

Nizozemke so dvojno zmago dosegle tudi med mladinkami, med tekmovalci do 23 let pa je Nizozemska osvojila zlato in bron.

Bike change for @lucinda_brand means @AnnemarieMTB and Alvarado lead through onto lap 4 of 5.



But now Brand has closed the 14 second gap to rejoin the front of the race! This trio is battling hard!!@KatieFnCompton🇺🇸 in 4th, @eviee_alicee🇬🇧 in 5th.#Dubendorf2020 pic.twitter.com/tVJ0VurmJ2 — UCI Cyclocross (@UCI_CX) February 1, 2020

Nizozemci pričakujejo, da se bodo veselili tudi po nedeljski dirki članov, na kateri bo prvi favorit branilec naslova Mathieu van der Poel, ki blesti tudi na cestnih dirkah. Strokovnjaki menijo, da ga lahko zaustavi le kakšen padec ali okvara, čeprav Belgijci upajo, da ga lahko premaga trikratni prvak Wout van Aert. Slednji si želi, da bi deževalo in da bi bila s tem dirka nekoliko počasnejša.

