Prvi dan padec povzročil nepreviden gledalec, drugi dan pes #video

Na dirki slovenskih kolesarjev ni, vseeno pa je v Argentini nekaj znanih imen. Formo poleg Gavirie na primer preizkušata tudi Slovak Peter Sagan (Bora – hansgrohe) in Belgijec Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick Step), medtem ko je njegov moštveni kolega in branilec lanske zmage, Francoz Julian Alaphilippe, po drugi etapi odstopil zaradi želodčnih težav.

Za prvi padec je poskrbel gledalec ...

The big crash in Vuelta San Juan was caused by some dumb spectators. 😡 For that reason, the organizers decided to give everyone in the bunch the same time even if the crash wasn't inside the last 3 km. (🎥 via @wcsbike ) #VueltaSJ2020 pic.twitter.com/CgVXxWqqaK