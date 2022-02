Van Aert pokazal mišice v Belgiji, Mohorič pomagal Colbrelliju

V zaključku 204,2-kilometrske dirke je bil zelo aktiven tudi slovenski as Matej Mohorič, ki pa je delal za moštvenega kolega pri Bahrain Victoriousu, Italijana Sonnyja Colbrellija. Ta je v sprintu zaseldovalne skupine osvojil drugo mesto. Mohorič je v ciljni ravnini popustil.

Relive how Van Aert went solo on the Bosberg! Can he hold his lead until the finish line? 🤔 #OHN22 #OHNmen pic.twitter.com/q2URWPNSuR