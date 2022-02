Pogačar udarno začel novo sezono

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tadej Pogačar se je še drugo leto zapored vpisal med zmagovalce Dirke po Združenih arabskih emiratih. V zadnji etapi je v udarnem taktičnem zaključku na Džebel Hafit (10,9 kilometra/6,7 odstotka) prehitel glavnega tekmeca za skupno zmago Adama Yatesa (Ineos Grenadiers) in se veselil še druge etapne zmage na tej dirki. To je že 33. zmaga v karieri 23-letnega Slovenca, od tega deveta na večdnevnih dirkah.

Zadnja etapa od Al-Aina do gorskega cilja na Džebel Hafitu (10,9 kilometra/6,7 odstotka) je potekala po preverjenem receptu. Glavnina je ubežnikom dovolila določeno prednost, pred prihodom do ciljnega vzpona pa je močno navila ritem in ubežnike lovila enega za drugim.

Na razgretem asfaltu je med favoriti prvi z napadom poskusil Pogačarjev moštveni kolega Rafal Majka. Poljak je dodatno razbil vodilno skupino, tri kilometre pred koncem pa je silovito napadel Yates in s sabo sprva odpeljal zgolj Pogačarja. Nato sta se obema priključila Pello Bilbao in Portugalec Joao Almeida, sicer Pogačarjev moštveni kolega.

Britanec je nato znova napadel kilometer pred ciljem, sledil pa mu je le Pogačar, ki je bil v ciljnem sprintu znova boljši od zdaj že rednega tekmeca na dirki po ZAE. Yates je namreč leta 2020 v skupnem seštevku premagal takrat drugega Pogačarja, ta pa mu je lani vrnil in letos ponovil dosežek.

Pogačar je na vzponu na Džebel Hafitu slavil tretjič, zato mu je reporter nadel kar Pogačarjevo ime. "To ni moj vzpon, je od ZAE," je v smehu začel 23-letnik. "Ne, res sem zelo vesel, da sem tretjič zmagal na tem vzponu. Očitno mi odgovarja, saj je zelo zahteven. Sprva strm, na koncu pa ima še tehničen zaključek," je še dodal današnji dvojni zmagovalec.

Pogačar je tudi najboljši mladi kolesar na dirki po ZAE. Foto: Guliverimage

Adam Yates si je v skupnem seštevku na drugem mestu nabral 22 sekund zaostanka, Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), ki je z izjemno predstavo v zadnji etapi s sedmega skočil na tretje mesto v skupnem seštevku, pa je zaostal 48 sekund.

Tadej Pogačar, ki je na dirki po ZAE zmagal že lani, je zmago na uvodni dirki svetovne serije začel tlakovati že z dobro predstavo na kronometru v tretji etapi, ko je bil četrti, v četrti etapi pa je na zaključnem vzponu na Džebel Džajs ciljno črto prevozil kot prvi in nase nadel rdečo majico vodilnega.

Nato jo je kljub nekaterim tehničnim težavam zanesljivo ohranil v dveh sprinterskih etapah, zadnji dan dirke pa je vnovič pokazal svojo moč in zanesljivo slavil drugo skupno zmago po ZAE, ki njegovi ekipi ogromno pomeni, saj gre za domačo dirko. Pogačar se je lahko oprl na močno spremljevalno ekipo, v kateri sta v obeh gorskih etapah izstopala Rafal Majka in novinec v ekipi Joao Almeida, ki je danes z izvrstno vožnjo s šestega napredoval na peto mesto.