Primož Roglič v akciji že ta konec tedna

Primož Roglič, prvi zvezdnik ekipe Jumbo-Visma, bo sezono 2022 začel že ta konec tedna. Za prvo testiranje pripravljenosti je izbral dve enodnevni dirki na jugovzhodu Francije, kjer bo nastopil z močno zasedbo.

Ob njem bodo tudi Danec Jonas Vingegaard, ki je predviden za sokapetana na Dirki po Franciji (od 1. do 24. julija), dragocena pomočnika v gorah Sepp Kuss in Robert Gesink ter Tobias Foss. Skoraj identična ekipa (v nedeljo jo bo okrepil še Steven Kruijswijk, ki je prav tako že predviden za nastop na letošnjem Touru) bo nastopila na obeh dirkah ta konec tedna.

Foto: Jumbo-Visma

Za uvod v sezono jih jutri na jugu francoskega departmaja Ardèche čaka 168 kilometrov dolga hribovita dirka Faun-Ardèche Classic (1. Pro) z devetimi vzponi, konec tedna pa bodo sklenili z dirko Drome Classic (191,5 km), speljano na razgibanem terenu departmaja Drôme.

Enodnevna dirka Faun-Ardèche Classic (168 km):

Enodnevna dirka La Drome Classic (191,5 km):

Na štartni listi je kopica vrhunskih imen, tudi aktualni svetovni prvak Francoz Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl Team), njegova rojaka Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën, na štartni listi za nedeljsko dirko) in Guillaume Martin (Cofidis).

V ekipi Pogačarjevih Emiratov v ogenj pošiljajo nadarjenega 19-letnega Španca Juana Ayuso, Američana Brandona McNultyja in slovenskega specialista za gorske etape Jana Polanca, ki je v času ekipnih priprav prebolel okužbo z novim koronavirusom.

Pri Emiratih bodo stestirali formo obetavnega španskega najstnika Juana Ayuse. Foto: Guliverimage

Ta konec tedna se začenja tudi sezona belgijskih dirk za moški in ženski del kolesarske karavane (Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne in Omloop van het Hageland). Na delu bodo tudi domačin Wout Van Aert (Jumbo-Visma), nekdanji svetovni prvak Peter Sagan (TotalEnergies) in aktualni svetovni prvak v ciklokrosu Tom Pidcock (Ineos Grenadiers).

Rogliča teden dni pozneje čaka nastop na enotedenski dirki Pariz–Nica (od 6. do 13. 3.), kjer je lani sezono začel, vodil do zadnje etape, nato pa po grdem padcu in velikem zaostanku zapravil že skoraj dobljeno dirko in končal na 15. mestu.

Tadej Pogačar trenutno dirka po Združenih arabskih emiratih, kjer vodi v skupnem seštevku dirke. Foto: Guliverimage

S Tadejem Pogačarjem, ki je trenutno v vodstvu dirke po Združenih arabskih emiratih, se bosta po za zdaj predvidenem koledarju prvič srečala na prvem kolesarskem spomeniku sezone, dirki Milano Sanremo, ki bo na sporedu 19. marca.