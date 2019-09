V živo: Roglič se v rdečem počuti vse bolj domače

13.40: 130 km do cilja. V begu je Wout Poels (Team Ineos). Glavnina z Rogličem in Pogačarjem je strnjena.

13.00: Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) se je odlepil od glavnine. Sledita mu Will Barta (CCC Team) in Steve Morabito (Groupama-FDJ). V ozadju novi poskusi pobega, a gre za kolesarje, ki v skupnem seštevku ne kotirajo visoko.

12.50: Prvi poskusi napada.

12.40: Štart. Rogličeva Jumbo-Visma se je postavila na čelo karavane.

¡Se espera un día peligroso y el líder lo sabe! Así controlaba Jumbo-Visma la salida de hoy / Fireworks are expected in today's mountains, so Jumbo-Visma wants to control from the start!