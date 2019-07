V živo: Thibaut Pinot v solzah odstopil, kolesarji proti najvišji točki Toura #video

Alaphilippe brani minuto in pol prednosti pred Kolumbijcem Eganom Bernalom (Ineos) in še pet sekund več pred lanskim zmagovalcem Geraintom Thomasom (Ineos). Četrti v skupnem seštevku je Nizozemec Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) ...

Potek 19. etape:

15:02: Gorski cilj (Montée d'Aussois): 1. Damiano Caruso 5 točk, 2. Tony Gallopin 3, 3. Vincenzo Nibali 2, 4. Roman Kreuziger 1. Prednost ubežne skupine je presegla minuto.

15:00: Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), peti v skupnem seštevku in eden od tihih favoritov za zmago na letošnjem Touru je odstopil. 86 kilometrov do cilja se je v solzah usedel v klubski avto. Težave je imel s poškodbo na levem stegnu.

14:52: Zasledovalci so ujeli štiri ubežnike, vodilna skupina zdaj obsega 25 kolesarjev in ima 45 sekund prednosti pred glavnino z vsemi majicami, Pinot zaostaja 3 minute in 32 sekund. V ospredju so Alaphilippu najnevarnejši Rigoberto Uran (EF EDucation First), Alejandro Valverde (Movistar) in Waren Barguil (Arkea Samsic), ki v skupnem seštevku za njim zaostajajo 5:33, 5:58 in 7:47.

Ubežna skupina: Dylan van Baarle (Ineos), Patrick Konrad (Bora-Hasngrohe), Tony Gallopin (AG2R-La Mondiale), Vincenzo Nibali in Damiano Caruso (Bahrain-Merida), Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ), Alejandro Valverde in Andrey Amador (Movistar), Pello Bilbao, Gorka Izagirre in Aleksej Lucenko (Astana), Laurens De Plus (Jumbo-Visma), Rigoberto Uran, Alberto Bettiol in Michael Woods (EF Education First), Simon Yates (Mitchelton-Scott), Dan Martin in Fabio Aru (UAE Team Emirates), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Michael Matthews (Sunweb), Jesus Herrada (Cofidis), Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert), Warren Barguil in Elie Gesbert (Arkéa-Samsic).

14:44: Eden od tihih favoritov za zmago, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) je v težavah, najprej so ga oskrbeli iz zdravniškega vozila, nato se je dolgo mudil še ob klubskem spremljevalnem vozilu, Francoz izgublja dragocen čas, a za zdaj ostaja na kolesu.

14:40: Kolesarji so že opravili s prvim kategoriziranim klancem etape, Cote de Saint-Andre je prvi prečkal Dan Martin (UAE Emirates).

14:05: Beg je sprožil Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), pridružili so se mu še Dan Martin (UAE Emirates), Pello Bilbao (Astana) in Jesus Herrada (Cofidis). V lov za ubežniki se je podala večja skupina kolesarjev.

13:55: Začela se je 19. etapa Dirke po Franciji, na 126,5-kilometrsko etapo se je pognalo 156 kolesarjev.