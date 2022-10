V živo: kdo bo nasledil Primoža Rogliča?

105. izvedba dirke Giro dell'Emilia se je začela v Carpi in se bo 198.7 kilometra pozneje končala na vzponu San Luca nad Bologno, kjer bodo kolesarji opravili več krogov. Kolesarji so startali ob 11.20, cilj pa naj bi dosegli okrog 16.15.

Na trasi so trije vzponi, na zadnjega, do svetišča San Luca nad Bologno, se bodo kolesarji povzpeli trikrat. S prvim vzponom, na Cà Bortolano so kolesarji "plezali" že na 87. kilometru (5.5 km, 6.4-odstotni naklon), sledil je vzpon na Madelano na 127. kilometru (7.8 km, 6.7-odstotni naklon) in nato še trije kratki, a strmi klanci do svetišča San Luca (2 km, 9.8-odstotni povprečni naklon, maksimalni pa celo do 18 odstotkov) v zadnjem delu trase.

Na dirki mrgoli zvezdniški imen, ki se pripravljajo na zaključek sezone, 8.oktobra v Lombardiji. Poleg Tadeja Pogačarja, ki ima v Italiji močno podporo v ekipi UAE in Juliana Alaphilippa (Quick-Step Alpha Vinyl Team), na dirki nastopajo še Aleksander Vlasov (BORA-hansgrohe), Enric Mas (Movistar), drugi na zadnji Dirki po Španiji, David Gaudu (FDJ) in Adam Yates (Ineos Grenadiers), ki se bo v prihodnji sezoni pridružil Pogačarju in Janu Polancu v ekipi UAE.

Preberite še: