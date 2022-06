V tem francoskem moštvu vse stavijo na odličnega Avstralca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Resnično nismo daleč od tega, da se lahko spopademo z najboljšimi na svetu," pred 109. Dirko po Franciji pravi 26-letni avstralski kolesarki as Ben O'Connor, ki bo na letošnjem Touru kapetan francoskega moštva AG2R Citroën. Lani je bil na Touru odličen četrti, letos je na Dirki po Dofineji zaostal le za asoma Jumbo-Visme, Primožem Rogličem in Jonasom Vingegaardom.

"Dobro mi gre, in trdo delo naše ekipe se je obrestovalo," je po svoji zadnji dirki pred Tourom, Dirki po Dofineji, na kateri je zasedel končno tretje mesto v skupnem seštevku in zaostal le za zmagovalcem Primožem Rogličem ter njegovim pomočnikom pri Jumbo-Vismi Dancem Jonasom Vingegaardom, povedal Ben O'Connor. Danes je njegova ekipa AG2R Citroën objavila osmerico svojih borcev za Tour in 26-letni Avstralec bo njen glavni adut za visoko uvrstitev v skupnem seštevku.

Na svojem prvem Touru ostal tik pod stopničkami

Letos bo nastopil šele na svojem drugem Touru, a se je na lanskem debiju resnično izkazal. V skupnem seštevku ga je končal na četrtem mestu, za zmagovalcem Tadejem Pogačarjem (UAE Emirates) je v 21 dneh dirkanja nabral nekaj več kot deset minut zaostanka. Zmagal je tudi v deveti etapi lanskega Toura, zato je njegova samozavest razumljiva. "Resnično nismo več daleč od tega, da se lahko spopademo z najboljšimi na svetu, in na to smo lahko zelo ponosni," je za Cyclingnews povedal o konkurenčnosti svoje ekipe.

Brez belgijskega veterana, a z dobro podporno ekipo

V tej ekipi za Tour pa letos ne bo belgijskega veterana Grega Van Avermaeta, 37-letnika, ki je na Tourih v karieri osvojil dve etapni zmagi in leta 2016 dva dni celo vozil v rumeni majici vodilnega na dirki. Letos ni dočakal svojega jubilejnega desetega nastopa na dirki vseh dirk, Van Avermaetova odsotnost pa je edino večje presenečenje moštva AG2R Citroën.

O'Connorju bodo letos v najtežjih hribovitih etapah pomagali Francozi Mikaël Cherel, Aurelien Paret-Peintre ter predvsem Geoffrey Bouchard, nekdanji zmagovalec seštevka najboljših hribolazcev na Giru in Vuelti, ki bo letos debitiral na Touru. Nizozemec Bob Jungels in Francoz Benoit Cosnefroy sta aduta moštva za razgibane etape, prvi tudi za kronometer, v katerem je O'Connor nekoliko šibkejši, osmerico pa dopolnjujeta še Belgijca Oliver Naesen in Stan Dewulf, ki je tudi najmočnejši sprinter v ekipi.

Tour se bo začel 1. julija v Köbenhavnu na Danskem. "Le še do tja moramo priti, medtem pa paziti, da se ne utrudimo preveč, nato pa imeti na dirki kar se da malo smole," je še povedal O'Connor.

Preberite še: