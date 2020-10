V osamitvi tudi lanska zmagovalka dirke po Flandriji

Nad italijansko-slovensko zasedbo so se v najbolj neprimernem trenutku zgrnili črni oblaki. Ekipa, ki so jo lani novembra v Veroni predstavili kot zasedbo za nove zmage in podvige v ženskem kolesarstvu, eden od partnerjev tega projekta je tudi legendarni italijanski kolesar Mario Cipollini, lastnik znamke koles Cipollini, je po okužbi z virusom sars-cov-2 že pred tem ostala tudi brez nastopa na dirki Gent-Wevelgem v Belgiji.

Glavna zvezdnica ekipe je italijanska prvakinja, nekdanja evropska ter svetovna prvakinja Marta Bastianelli, ki ne bo mogla braniti zmage na dirki po Flandriji. Lani, še v dresu danske ekipe Virtu, je bila najboljša v ciljnem sprintu z Annemiek van Vleuten in Cecilie Uttrup Ludwig.

Direktor ekipe Ale BTC Ljubljana Fortunato Lacquaniti je za spletni portal cyclingnews sporočil, da je ekipa še vedno v karanteni, rezultati ponovnih testov na virus pa bodo znani šele danes, zaradi česar tehnično ni izvedljiv nastop na dirki po Flandriji.

"Z velikim obžalovanjem se moramo odreči dirki. Obstajajo roki in pravila, ki jih je treba spoštovati, in druge izbire pravzaprav niti nimamo. Poleg tega so kolesarke že teden dni praktično v mirovanju in zato niso pripravljene za nastop v optimalnih pogojih na takšni pomembni in zahtevni dirki," je dejal Lacquaniti.

Ženski ekipi Astane in moštva Chevalmeire sta se prav tako umaknili z dogodka zaradi zaskrbljenosti glede razmer s covidom-19.

"Na De Ronde ne bomo dirkale, ker bi bilo neodgovorno izpostavljati kolesarke in člane osebja temu tveganju. Tudi mi imamo pomembno družbeno odgovornost pri preprečevanju nadaljnjih okužb," so po poročanju Sporze sporočili iz ekipa Chevalmeireja.

Ekipa Paule Ka, nekdanja Bigla Katjuša, pa se je umaknila, potem ko glavni sponzor ni izpolnil svojih obveznosti ter kolesarke že tri mesece niso dobile plače. Ekipa je tako ostala brez sredstev za nadaljevanje turneje.

