Popoln francoski dan v Mariboru, Hrastnikova peta

Na razmočeni ter posledično zelo spolzki in blatni stezi je Hrastnikova, bronasta s svetovnega prvenstva v avstrijskem Leogangu pretekli konec tedna, pri prvem vmesnem času zaostajala dve sekundi, nekaj težav je imela tudi v ključnem delu "Rock'n'roll", kjer je izgubila sekundo in dve desetinki. Bila je v igri za stopničke, a je nato v spodnjem, gozdnem delu padla in izgubila dragocen čas, ki jo je stal uvrstitve na oder za zmagovalce na domači tekmi, kjer je že lani osvojila peto mesto.

"Zadovoljna sem, na progi je bilo divje, naredila sem kar nekaj napak. Spodaj sem skoraj padla, a sem se rešila ter nato spet padla. Nisem se mogla pripet, kar mi je vzelo še nekaj časa. Vseeno sem zadovoljna s časom, bila bi kar visoko, če ne bi prišlo do padca," je po prvi tekmi na domačih tleh za Radio Slovenija dejala najboljša slovenska tekmovalka v spustu Monika Hrastnik.

"Zadovoljna sem, na progi je bilo divje, naredila sem kar nekaj napak," je po vožnji povedala Hrastnikova. Foto: Grega Valančič/Sportida Razmere so bile v primerjavi s četrtkom, ko je deževalo, celo težje. "Težje razmere so, ker se blato prijemlje na gume, vse je spolzko, korenine, skale. Tudi ovinki te sploh ne držijo. Če pada dež, sproti spira blato in je več oprijema," je še dodala 26-letnica, ki upa, da bo do nedelje na Pohorju pihalo in posušilo blato, ki se je na stezi nabralo v zadnjih dveh dneh.

Hrovatova deseta

Od Slovenk je nastopila tudi Špela Horvat, ki je bila na koncu deseta. Horvatova se je po prvi različici črne proge za svetovni pokal (v nedeljo bodo tekmovalci vozili po drugačni trasi) v Mariboru spustila kot druga. Čas iz kvalifikacij je popravila za skoraj osem sekund in se v cilj pripeljala s časom 4:22,124.

Zmaga je pripadla Francozinji Marine Cabirou. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zmaga drugi kolesarski lestvice v spustu

Odličen nastop je najprej uspel Francozinji Marine Cabirou, drugi kolesarki svetovne lestvice v spustu. V cilj je prišla s časom 3:43,595, kar je bilo 13 sekund hitreje od takrat vodilne Britanke Tahnee Seagrave. Prednost je zadržala tudi po nastopih svetovne prvakinje, Švicarke Camille Balanche in srebrne iz Leoganga, Francozinje Myriam Nicole, prehiteti pa je ni uspela niti v četrtek najboljša v kvalifikacijah, prva kolesarka sveta, Avstralka Tracey Hannah, ki je v cilju zaostala nekaj več kot sedem sekund.

Od največjih zvezd spusta med ženskami je v Sloveniji tekmovalo šest od desetih najboljših na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (Uci).

Med mladinci zmagi na Irsko v Francijo



V mlajših konkurencah slovenskih predstavnikov ta konec tedna ni na startu. Med mladinci je slavil Irec Oisin O'Callaghan, ki je za vsega devet stotink ugnal Britanca Dana Slacka. Tretji je bil Portugalec Nuno Reis. Pri mladinkah so bile na startu le štiri tekmovalke, slavila pa je Francozinja Leona Pierrini.

Vergier za dvojno francosko zmago

Francoz Loris Vergier je zmagovalec prve od dveh preizkušenj gorskih kolesarjev v spustu za svetovni pokal v Mariboru. S časom 3:07:903 je prehitel rojaka Remija Thiriona (+ 2,652) in Thibauta Daprelaja (+ 2,999).

Na vročem stolu v izteku je vodstvo dolgo držal 38-letni Južnoafričan Greg Minnaar, ki je brez napake odpeljal črno progo v Mariboru. Kasneje so številni favoriti, na čelu z lanskim zmagovalcem v Mariboru, Francozom Loicom Brunijem in Britancem Dannyjem Hartom delali napake v zgornjem delu, padali in zaostali za 21-kratnim zmagovalcem tekem za svetovni pokal v spustu.

Na koncu so Minnaarja prehiteli trije Francozi in Britanec Matt Walker, ki pa je vseeno ostal brez stopničk, saj so bili Francozi na prvi tekmi v Mariboru nepremagljivi. Z drznimi vožnjami so prehiteli vso konkurenco, najbolj pa se je izkazal Vergier, ki je Thiriona ugnal za več kot dve sekundi in pol.

"Vedel sem, da sta Loic in Danny padla v prvem ovinku, zato sem vedel, da moram ostati zbran in ne pasti v tem delu. Potem sem v nadaljevanju napadal, saj je bilo dokaj veliko oprijema. Francozi smo kraljevali, zato sem zadovoljen s tem razpletom," je po drugi zmagi v svetovnem pokalu in prvi po 27 mesecih dejal 24-letni Vergier, ki je lani v Mariboru grdo padel.

Padec je vzel nastop tudi prvemu favoritu. Na prvi tekmi namreč ni nastopil svetovni prvak in v četrtek najhitrejši v kvalifikacijah, Britanec Reece Wilson. Škot je na jutranjem ogrevanju trdo pristal na rami in se nato startu ni čutil dovolj sposobnega za nastop, je potrdil njegov šef v ekipi Trek Factory Racing, Andrew Shandro.

Jure Žabjek je končal na 15. mestu. Foto: Grega Stopar

Žabjek sedem desetink za deseterico

Najboljši Slovenec je bil Jure Žabjek na 15. mestu. Petindvajsetletni Ljubljančan je na spolzki črni stezi za svetovni pokal storil nekaj manjših napak, a veliko časa ni izgubljal. Hiter je bil tudi na najtežjem delu "Rock'n'roll", na koncu pa je s časom 3:18,334 za zmagovalcem zaostal 10,431 sekunde, za deseterico pa vsega sedem desetink.

Vseeno je s progo v Mariboru opravil bolje kot lani, ko je končal na 20. mestu. "Zgoraj sem takoj storil napako. Že v drugem desnem ovinku sem šel preveč po notranji strani. Na žalost sem zadel ob količek na notranji strani in me je odbil še bolj stran, zaradi česar sem izgubil veliko hitrosti in tudi časa. Naprej je bila vožnja tekoča, a brez napak glede na razmere ni šlo. Na koncu sem zadovoljen. Presenečen sem bil, ko sem v cilj prišel kot tretji," je za Radio Slovenija dejal Žabjek, ki se je prav tako lovil v zahtevnih razmerah.

"Težava ni v hitrosti, bolj je problem v mokroti. Vse je razmočeno, teren je nasploh mehek. Že na treningu se je po progi spustilo dosti tekmovalcev, zaradi česar se sproti spreminja. Pojavijo se nove korenine, ki te presenetijo. Bomo videli, kako bo. Odvisno bo od vremena. Proga se bo še spremenila, saj bomo na njej še dva dneva," je za konec dejal 25-letnik.

Drugi Slovenec na današnji preizkušnji Luka Berginc je bil s časom 3:26,722 brez večjih težav na progi na koncu 40. med 59 tekmovalci.

V nedeljo na sporedu druga tekma

Mariborsko Pohorje in tamkajšnji Bike Park danes gostita prvo od dveh tekem na tem prizorišču, v nedeljo bo na sporedu druga. V svetovnem pokalu bosta do konca sezone na sporedu le še preizkušnji v portugalski Lousi, kjer bosta tekmi 30. oktobra in 1. novembra.

Letošnja sezona je bila okrnjena zaradi pandemije novega koronavirusa, ki je botrovala številnim odpovedim in spremembam v koledarju tekmovanj Ucija.

* Izidi, ženski spust:

1. Marine Cabirou (Fra) 3:43,595

2. Myriam Nicole (Fra) + 6,115

3. Tracey Hannah (Avs) 7,179

4. Eleonora Farina (Ita) 9,921

5. Monika Hrastnik (Slo) 11,549

6. Nina Hoffmann (Nem) 11,749

7. Tahnee Seagrave (VBr) 13,158

8. Camille Balanche (Švi) 21,125

9. Mikayla Parton (VBr) 26,508

10. Špela Horvat (Slo) 38,529