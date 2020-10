Hrastnikova za uvod v Mariboru v kvalifikacijah tretja

Šestindvajsetletnica, ki je bila lani v Mariboru peta, je bila na jutranjem treningu, ki je še večinoma potekal v suhih razmerah, druga, v deževnih kvalifikacijah pa je zasedla tretje mesto. V njih je bila najhitrejša Avstralka Tracey Hannah s časom 3:42,150. Druga je bila Francozinja Myriam Nicole s petimi sekundami zaostanka.

Hrastnikova prehitela svetovno prvakinjo

Hrastnikova, sicer članica Društva gorskih kolesarjev Pohorje, je zaostala dobrih osem sekund, prehitela pa svetovno prvakinjo Camille Balanche iz Švice, ki je bila peta in je sicer njena moštvena kolegica pri ekipi Dorval AM Pro Race Team. Med članicami je nastopila še Špela Horvat, ki je bila med 13 tekmovalkami na 12. mestu.

Pri moških je bil v kvalifikacijah najhitrejši svetovni prvak, Britanec Reece Wilson, s časom 3:08,068. Boljši je bil od Francoza Thibauta Daprelaja in rojaka Matta Walkerja. Jure Žabjek je bil s časom 3:18,066 na koncu 15. Luka Berginc je zaostal še deset sekund več kot Žabjek in kvalifikacije zaključil na 47. mestu.

Jure Žabjek je bil najboljši Slovenec v konkurenci članov. Foto: Grega Valančič/Sportida

V mladinski konkurenci je bil najhitrejši mladinski svetovni prvak, Irec Oisin O'Callaghan (3:19,232), pred Špancem Pauom Menoyo Busquetsom in Britancem Danom Slackom, ki sta zaostala dve oziroma štiri sekunde.

Pri mladinkah je konkurenca zelo okrnjena, nastopile so le štiri tekmovalke, med njimi pa ni bilo Slovenk. Najhitrejša je bila Nemka Anastasia Thiele s časom 4:39,416.

Tekmovanje v okrnjeni zasedbi

Tekmovanja v svetovnem pokalu zaradi pandemije novega koronavirusa poteka že nasploh potekajo v dokaj okrnjeni zasedbi, saj je v Mariboru v štirih konkurencah dejavnih 134 tekmovalcev. Kot omenjeno le štiri med mladinkami, 13 med članicami ter 34 med mladinci in 83 med člani.

Brez nastopa v Mariboru, in to na obeh spustih, je zaradi pozitivnega testa ostala celotna ekipa Sinter Brakes Team, kot poroča specializirani gorskokolesarski portal mtb.si. Člani ekipe so tudi trije Slovenci, članski državni prvak Žak Gomilšček ter mladinca Žan Pirš in Marko Niemiz, ki na domačih tleh ne bodo tekmovali.

Covid-19?

Po zapisu na mtb.si pa je posebno smolo imel Gomilšček, ki mu niso izdali izvida testiranja na covid-19 na SP v Leogangu. Zaradi tega ni mogel predložiti dveh negativnih testov na novi koronavirus, ki sta bila predpogoj za nastop na svetovnem pokalu na mariborskem Pohorju.

Tekmovanje je okrnjeno. Foto: Grega Valančič/Sportida

Za Večer so sicer organizatorji sporočili, da so bile na testiranjih pozitivne tri osebe, opravili pa so 400 testov. Vsi okuženi so bili izolirani v za to predvidenem hotelu.

V petek prva tekma

V petek bo na sporedu prva tekma za svetovni pokal. Za mladince se bo začela ob 9.45, za mladinke ob 10.30. Članice se bodo na prvo različico "črne" proge podale ob 12.30, moški pa eno uro kasneje.

V soboto in nedeljo bodo na drugi različici "črne" proge za svetovni pokal ponovili časovni razpored še za drugo tekmo za svetovni pokal.

Ta se bo zaključil v portugalski Lousi čez dva tedna prav tako z dvema tekmama, če bodo to dopuščale zdravstvene razmere na stari celini.

Spored svetovnega pokala v Mariboru - petek, 16. oktober: 9.45 prva tekma, mladinci 10.30 prva tekma, mladinke 12.30 prva tekma, ženske 13.30 prva tekma, moški - sobota, 17. oktober: 13.30 kvalifikacije, ženske 14.00 kvalifikacije, moški - nedelja, 18. oktober: 9.45 druga tekma, mladinci 10.30 druga tekma, mladinke 12.30 druga tekma, ženske 13.30 druga tekma, moški Sezona svetovnega pokala 16. 10. Maribor (Slovenija) 18. 10. Maribor (Slovenija) 30. 10. Lousa (Portugalska) 1. 11. Lousa (Portugalska)

