Avtor:
STA

Nedelja,
21. 9. 2025,
15.35

55 minut

Nedelja, 21. 9. 2025, 15.35

Svetovni pokal v gorskem kolesarstvu, Lenzerheide

V Lenzerheideju zmaga domačinki, Vita Movrin 35.

STA

Vita Movrin | Vita Movrin je končala na 35. mestu. | Foto Guliverimage

Vita Movrin je končala na 35. mestu.

Foto: Guliverimage

Švicarka Alessandra Keller je zmagovalka osme postaje svetovnega pokala gorskega kolesarstva v olimpijskem krosu v Lenzerheideju. Domačinka je bila boljša od svetovne prvakinje Jenny Rissveds iz Švedske. Edina Slovenka na startu Vita Movrin je bila 35.

Movrin je bila vso traso nekje okoli 30. mesta, vseh sedmih krogov pa ni odpeljala, potem ko so jo najboljše ujele krog pred koncem.

Ta konec tedna je Movrin nastopila tudi v kratkem krosu in prišla do 33. mesta. Tisto preizkušnjo je dobila Rissveds, ki je danes končala na drugem mestu 16 sekund za Keller. Tretja je bila Američanka Savilia Blunk (+0:25).

Moška preizkušnja v olimpijskem krosu se bo začela ob 15.30, na njej ne bo Slovencev.

V soboto sta bili še dirki v spustu, a brez Monike Hrastnik. Edina Slovenka je na treningu pred petkovimi kvalifikacijami padla in s pretresom možganov predčasno končala tekmovalni konec tedna.

Spust je sicer dobila Britanka Tahnee Seagrave, ki je za vsega 61 tisočink sekunde prehitela Nemko Nino Hoffmann. Manj kot sekundo je zaostala tretjeuvrščena svetovna prvakinja, Avstrijka Valentina Höll.

Pri moških je bil najhitrejši Francoz Amaury Pierron, ki je za slabe pol sekunde ugnal Nemca Henrija Kieferja. Tretji je bil z zaostankom osmih desetink sekunde Novozelandec Lachlan Stevens-McNab.

