V času koronakrize kar 90 odstotkov manj dopinških testov v kolesarstvu

V izjavi za javnost so iz CADF sporočili, da so morali zaradi zaprtja meja v državah, kjer so nastanjeni profesionalni kolesarji, korenito zmanjšati številne aktivnosti v zvezi z dopinškimi kontrolami.

Ta številka je kar se tiče dopinških testov zunaj tekmovanj blizu 90 odstotkov manjša, so sporočili, a dodali, da so vseeno zbrali toliko testov kot vse predstavnice znotraj Nacionalnih protidopinških organizacij (Nado).

Pri CADF so sporočili, da so posledično pripravili seznam prioritetnih kolesarjev na najvišji ravni, ki bodo pred začetkom sezone podvrženi temeljitemu preverjanju. Prvotni sistem testiranj pa se po njihovih navedbah počasi znova postavlja na svoje mesto v državah, kjer je dovoljeno prehajanje meja.

Poročilo iz leta 2019, ki so ga pri fundaciji ob tem objavili, pravi, da so lani opravili 7629 testov zunaj tekmovanj, od tega 6721 med profesionalnimi kolesarji. V času tekmovanj pa so opravili 14.333 testiranj.

V letu 2020 so doslej skupaj zbrali 2200 vzorcev, preden so zaradi novega koronavirusa prekinili tekmovalno sezono na najvišji ravni kolesarstva.

Manjše število testov bo imelo tudi finančni vpliv na fundacijo, saj sredstva črpa predvsem od tekmovanj samih, profesionalnih ekip in Mednarodne kolesarske zveze (Uci).

V letu 2019 so iz teh naslovov pridobili nekaj več kot sedem milijonov evrov za normalno delovanje fundacije.

