Uradno: Giro letos tudi v Sloveniji

Petnajsta etapa 104. kolesarske dirke po Italiji bo v nedeljo, 23. maja, potekala tudi v Sloveniji, v Novi Gorici in Goriških Brdih. Letošnji Giro d'Italia bo sicer potekal od Torina do Milana od 8. do 30. maja, so povedali organizatorji na današnji predstavitvi dirke.