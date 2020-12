Nova Gorica potrdila pogovore o etapi Gira v Sloveniji

Iz mestne občine Nova Gorica so danes potrdili da se dogovarjajo, da bi ena od etap dirke po Italiji potekala tudi na slovenski strani meje. Ta bi potekala preko Brd in Nove Gorice s Trgom Evrope v ozadju, so sporočili v izjavi za javnost.

Danes je Novo Gorico obiskal predsednik Kolesarske zveze Slovenije (KZS) Tomaž Grm, kar potrjuje "vse večjo aktivno vlogo mladega mesta na slovenskem kolesarskem zemljevidu," so zapisali v izjavi.

V novogoriški občini se zadnje čase vrstijo različne aktivnosti, ki so na področju kolesarstva povezane s promocijo, organizacijo večjih prireditev, športnim turizmom in inovativnim tehničnim pristopom, so dodali.

Na sestanku z novogoriškim podžupanom Simonom Rosičem, na katerem sta bila prisotna tudi generalni sekretar KZS Aleš Kalan in član županove Strateške komisije za šport in športni turizem Rok Lozej, so se dogovorili, da se bosta novogoriška mestna občina in kolesarska zveza povezali pri promociji kolesarstva, pri pripravi vrhunskih in množičnih prireditev, obeta pa se tudi sodelovanje pri izvedbi priprav slovenskih kolesarjev na Goriškem.

Novogoriški župan Klemen Miklavič je ob tem že izrazil veliko zadovoljstvo nad podporo KZS občini na začrtani poti razvoja kolesarjenja na Goriškem.

Poleg morebitne etapne trase Gira, ki bi potekala po slovenskih tleh, so v Novi Gorici v intenzivnih pogovorih, da bi ponovno gostili eno od etap dirke po Sloveniji v letu 2021, so še dodali.

Poleg tekmovalnega dela bodo pripravili še številne druge kolesarske projekte, nad čemer je bil navdušen tudi predsednik KZS.

